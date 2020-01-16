100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
|16 Ocak 2020 09:58
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