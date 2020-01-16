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100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
 16 Ocak 2020 09:58
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100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını, kuraların şubat ayında çekileceğini duyurdu.
Memurlar.Net
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