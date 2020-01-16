Şehit ateşi Mersin'e düştü
|16 Ocak 2020 19:11
|Yazdır
Hakkari'de atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın (28) acı haberi, Mersin'deki ailesine gece yarısı ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit düştü. Şehidin acı haberi Mersin'deki ailesine gece yarısı ulaştırıldı. Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde oturan baba Yusuf Kaplan, evladının şehit olduğu haberini askerlerden aldı. Acılı babayı Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve diğer görevliler teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Şehidin annesi Ayşe Kaplan'ın yaklaşık 1.5 yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği, teyzesi Filiz Kaplan'ın ise geçen yıl aynı sokakta ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğü öğrenildi.
Şehidin cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şehit ateşi Zonguldak'a düştü
16 Ocak 2020 19:27
|HDP'li Belediyenin işten çıkardığı memurdan açıklama
16 Ocak 2020 19:03
|Adalar'daki faytonlar 70 milyon liraya İBB'ye geçecek
16 Ocak 2020 18:43
|Obezite oranının en yüksek olduğu bölgeler
16 Ocak 2020 18:02
|Türkiye'nin 2019 online alışveriş istatistikleri açıklandı
16 Ocak 2020 16:24
|Atık gazete sayfaları ev kadınlarının bütçesine katkı sağlıyor
16 Ocak 2020 16:09
|Öğrenmenin yaşı yok: 68 yaşında liseyi bitirdi
16 Ocak 2020 16:05
|Bor madeninden yatak üretildi; bakterileri öldürüyor
16 Ocak 2020 14:22
|'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin'
16 Ocak 2020 13:18
|İkinci el araç alırken, sahte ekspertiz raporlarına dikkat!
16 Ocak 2020 10:50