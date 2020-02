Siyasi ayak çıkışları, darbe söylentilerine kapı araladı

Bu iddialar içeride İlker Başbuğ'un ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi ayak" çıkışlarıyla ilişkilendiriliyor...

Tüm bunların üzerine, FETÖ ile mücadelede yargının aldığı kimi kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu örgüte karşı kararlı duruşuyla tezat olduğu eleştirileri ekleniyor.

Basının, TSK ve yargı içindeki kripto FETÖ'cü unsurlara dair uyarılarını da unutmamak lazım. Rand Corporation'ın raporu ve sınır ötesi gelişmeler ise dış emareler arasında sayılıyor.

15 Temmuz'un hafızası hala diri olan vatandaşların tüm verileri bir arada okumasına ve "acaba" diye düşünmesine şaşmamak lazım.

Kaldı ki, yeryüzünde eli silahlı muhafızların olduğu her ülke, ister demokrasi isterse diktatörlük olsun, her an askeri darbe tehdidiyle yüz yüzedir.

Türkiye'nin rakipleri, askeri darbenin çıkarları için en uygun yöntem olduğuna karar verdikleri anda, koşulları oluşturmak için önlerine çıkan her fırsatı elbette değerlendirirler.

Dolayısıyla ortada "kesintiye uğramış" bir darbe süreci olmadığı için yenisinin başlamasından kaygılanmıyorum.

İçeriye gelince...

Kripto FETÖ'cülerin devlet tasfiyesindeki zaaflarla ilgili gözüme çarpanları ben de sık sık dile getiriyorum. Ancak darbecilerin tanklarının 15 Temmuz'da yol verdiği siyasilerin değil, FETÖ'nün birinci hedefi olan Erdoğan'ın iktidarda olması bu Cumhuriyet'in en büyük garantisi.

Dış desteli bir askeri darbeye, başta CHP olmak üzere muhalefetin teşne olduğuna da 17-25 Aralık'ta saflar netleştiğinden beri şahidiz. FETÖ'nün siyasetten, iş dünyasından ve medyadan tasfiyesini "muhaliflere baskı" diye yorumlayanları tek tek saymak zaman israfı olur.

Kılıçdaroğlu da muhtemelen, hakkında ciddi bir ithamın önünü almak için bir kez daha çıkıp FETÖ'nün darbe gecesi doğrudan hedef aldığı Erdoğan'a saldırıyor. Aklı başında CHP'lilere bile "yok artık" dedirtiyor.





Son darbe girişimini FETÖ'cülerin yapmış olmasının arkasına sığınıp, daha önce yaptıkları 15 Temmuz'u aratmayacak darbeleri, muhtıraları, hukuksuzlukları unutturmaya çalışan askeri vesayetçilerin açıklamaları ise kuşkusuz ayrı bir başlık...

Görevdeyken, kadrolarındaki FETÖ'cülerle ilgili ne yaptığını merak ettiğimiz İlker Başbuğ'un, durup dururken siyasi ayak tartışmasına girmesi mesela... 15 Temmuz sonrası "FETÖ ile Sayın Cumhurbaşkanı tek başına mücadele etti" derken şimdi 2009 yılında çıkartılan sivil-demokratik bir reformu diline dolaması boşuna değil.

Hala diri olan askeri vesayet koalisyonu, sivil siyasetinin demokrasinin kazanımlarının rövanşını almak, eski ayrıcalıklı pozisyonlarına dönmek, devlete girmek istiyorlar. FETÖ'ye kızıp demokrasi yorganını yakmamızı arzuluyorlar..

Elbette halk olarak her türlü sinyale duyarlıyız. Darbeye karşı uyanığız.

Ancak FETÖ ile kavgaları, darbeyi kimin yapacağı üzerinden çıkan kliklerin, toplumun kaygılarını istismar etmesine ve bazı isimleri harcamaya kalkmasına da fırsat vermemeliyiz.

Melih Altınok