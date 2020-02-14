Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Okulda görevli memur tacizcinin işine son verildi
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.'nin işine son verdi.
|14 Şubat 2020 11:45
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda Suriye uyruklu öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda, 4. sınıf öğrencisi Suriyeli S.H'ye tacizde bulunduğu ve bazı öğrencilere kendisini müdür yardımcısı olarak tanıttığı ileri sürülen sözleşmeli memur İsmail S.'nin işine son verildiği, bu kişinin okulda istihdam edilmesine ilişkin idari soruşturma başlatıldığı belirtildiKendisine müdür yardımcısı diyerek öğrenciyi taciz etti
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yardımcı pilotun ilk ifadesi: 'Pas geçin' talimatı gelmedi
14 Şubat 2020 12:38
|Amcasını öldürdü, saniye saniye kameralara yansıdı
14 Şubat 2020 12:37
|7 Şubat MİT kumpası iddianamesindeki 'Oslo ses kayıtları' ayrıntısı
14 Şubat 2020 12:33
|Silopi Adliyesindeki bomba düzeneğiyle ilgili 4 gözaltı
14 Şubat 2020 12:14
|Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
14 Şubat 2020 12:11
|Gün ortasında dolar yükselişte
14 Şubat 2020 12:10
|Bingöl, Şırnak, Siirt ve Batman'da 521 yerleşim yerine ulaşım sağlanmıyor
14 Şubat 2020 12:03
|Kız çocuğunu mirastan mahrum bırakma girişimi mahkemeden döndü
14 Şubat 2020 11:59
|Çekicinin düşürdüğü kadın bir de park cezası ödeyecek
14 Şubat 2020 11:08
|Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı
14 Şubat 2020 10:45