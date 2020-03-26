Görevinde yükselen 2584 Hakim ve Savcı Hakkındaki karar yayımlandı.

FAKS VEYA EMAİL DİLEKÇE YERİNE GEÇER Mİ? Hem dilekçe hakkının hem de bilgi edinme hakkının vatandaşın idareden bir şeyler talep etmesine dayalı olduğu dikkate alındığında her iki hakkın da ortak bir mevzuatla düzenlenmesinin, ortak şekil şartları getirilmesinin daha uygun olacağını değerlendiriyoruz.