Görevinde yükselen 2584 Hakim ve Savcı Hakkındaki karar yayımlandı
Görevinde yükselen 2584 Hakim ve Savcı Hakkındaki karar yayımlandı.
|26 Mart 2020 03:25
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26 Mart 2020 PERŞEMBE
Resmi Gazete
Sayı : 31080
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
2019 Aralık dönemi sonuna kadar sürelerim bitirip. Hakimler ve Savcılar Kumlunca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim.
Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29 uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.
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