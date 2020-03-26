Profesör çocukları için ayrı ev tuttu
KORONAVİRÜS nedeniyle kendilerini çocuklarından izole eden sağlık çalışanlarından biri de üç çocuk sahibi İkizceli Ailesi
|26 Mart 2020 09:19
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KORONAVİRÜS nedeniyle kendilerini çocuklarından izole eden sağlık çalışanlarından biri de üç çocuk sahibi İkizceli Ailesi.
Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre: Virüsün ortaya çıkması üzerine çocuklarına ayrı bir ev tuttuğunu söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim İkizceli durumu, "Okullar tatil edildikten sonra bir çocuğumu Bursa'ya halasının yanına gönderdim. Diğer ikisine de Beykoz'da bir ev tuttum. Mümkün olduğu sürece çocuklarımızla görüşmemeye çalışıyoruz. Görüşmek zorunda kaldığımızda da temiz kıyafetler giyip, maske takıp kısa bir şekilde görüşüyoruz. Temasta bulunmuyoruz. Aramızda bir metre mesafe oluyor" sözleriyle aktardı.
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