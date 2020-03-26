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Üniversite Hastaneleri de sadece kurayla işçi alacak

Üniversite Hastaneleri de temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetlerine, sözlü sınav yapmaksızın, kura ile işçi alımı yapabilecekler.
 26 Mart 2020 13:47
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Üniversite Hastaneleri de sadece kurayla işçi alacak

Sağlık Bakanlığında olduğu gibi Üniversite hastaneleri de temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetlerine, sözlü sınav yapmaksızın, kura ile işçi alımı yapacaklar...

Ancak bu uygulama sadece 2020 yılı alımlarını kapsayacak

İşte 26 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme
Memurlar.Net
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