1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay'da duruşma ve müzakereler ertelendi

Yargıtay Başkanlar Kurulu kararıyla müzakereler 17 Nisan'a, duruşmalar 30 Nisan'a kadar ertelendi
 26 Mart 2020 18:14
Yazdır
Yargıtay'da duruşma ve müzakereler ertelendi

Yargıtay Başkanlar Kurulu kararıyla müzakereler 17 Nisan'a, duruşmalar 30 Nisan'a kadar ertelendi.

Yargıtay Başkanlar Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilen ve adli konulara ilişkin sürelerin 30 Nisan'a kadar ertelenmesini öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığında toplandı.

Kurul, müzakereleri 17 Nisan'a, duruşmaları ise 30 Nisan'a kadar erteleme kararı aldı.

Kanun ile yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesi sebebiyle yargı alanında hak kayıplarını önlemek amacıyla dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihbar, bildirim, ibraz, zaman aşımı ve hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere tüm adli süreler 30 Nisan'a kadar durdurulmuştu.

Bu kapsamda, duruşma ve müzakerelerin ertelenmesine yönelik ilk derece yargıda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK), yüksek yargıda ise Yargıtay ve Danıştaya yetki verilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay Başkanı: Bu görevin büyük sorumluluğunu içtenlikle hissediyorum
26 Mart 2020 12:57		 Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin ilk turundan sonuç çıkmadı
24 Mart 2020 13:01
Meteorolojiden yağış uyarısı - Haritalı
24 Mart 2020 09:14		 Eşe 'Altına kaçırıyor' demek boşanma sebebi
21 Mart 2020 23:29
Yargıtay Başsavcılığı, Metin İyidil'in beraatine 'bozma' istedi
18 Mart 2020 14:32		 Patronu hakkında yorum yaptığı için kovulan işçiye iyi haber
15 Mart 2020 10:10
Yargıtay'dan para cezalarının amacına dair önemli karar
15 Mart 2020 00:16		 Rapor alıp arkadaşının düğününe giden işçi tazminattan oldu
11 Mart 2020 10:26
Müdürüne 'beceriksiz' diyen işçinin kovulmasına Yargıtay'dan onay
08 Mart 2020 10:13		 Yargıtay Başkanı'ndan 'yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı' açıklaması
06 Mart 2020 12:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:36 - 'Öncelik istihdamın korunması ve kesintisiz enerji'18:33 - Belediyeden koronavirüs önlemi: Dezenfekte tüneli18:31 - 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra, korona virüs nedeniyle ABD'den döndü18:29 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:25 - Bolu'da 3 ülkeden gelen 98 kişi karantinaya alındı18:23 - Maaşı evine teslim edilen yaşlı kadın: Oğlum bunun içinden harçlık alın18:18 - BİK Genel Müdürü Duran'dan yazılı basına 'ortak manşet' çağrısı18:15 - Başsavcılıktan, cezaevinde koronavirüs iddialarına yalanlama18:14 - Yargıtay'da duruşma ve müzakereler ertelendi18:11 - Sosyal mesafeye 'Bir elin nesi var iki elin riski var' mesajıyla dikkat çektiler
17:59 - Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarına koronavirüs uzatması17:55 - 30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı17:49 - Bakırköy Adliyesi'nde ilk koronavirüs vak'ası tespit edildi17:47 - Altın yükselişini bugün de sürdürdü17:45 - Ukrayna'dan gelen tır şoförleri Sakarya'da karantinaya alındı17:38 - Abdurrahim Albayrak: Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor17:35 - KKTC'den getirilen 143 Türk vatandaşı karantinaya alındı17:29 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Örgün Üniversite eğitimi bu yıl için bitti... Eğitimler online olacak
KPSS ve YKS tarihleri çakışıyor
Haziran'da yapılacak YKS ertelendi
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
'Karantinadan kaçırmanın' faturası vali yardımcısına kesildi!
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sayenizde 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 5
can ataklı'nın türbanlı öğretmen eleştirisi 4
Okullarin 30 nisan'a kadar tatil edilmesi 4
33 yaşındaki kadının corona'dan ölmesi 2
buse terim'in allah hepinizin belasını versin tweeti 2
15.05.2016 fenerbahce vs cska moskova maçı 1
prens charles'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 2
sağlıkçılara toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması 2
mustafa cengiz 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Tokat Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam