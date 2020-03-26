Yargıtay'da duruşma ve müzakereler ertelendi
|26 Mart 2020 18:14
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Yargıtay Başkanlar Kurulu kararıyla müzakereler 17 Nisan'a, duruşmalar 30 Nisan'a kadar ertelendi.
Yargıtay Başkanlar Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilen ve adli konulara ilişkin sürelerin 30 Nisan'a kadar ertelenmesini öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığında toplandı.
Kurul, müzakereleri 17 Nisan'a, duruşmaları ise 30 Nisan'a kadar erteleme kararı aldı.
Kanun ile yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesi sebebiyle yargı alanında hak kayıplarını önlemek amacıyla dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihbar, bildirim, ibraz, zaman aşımı ve hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere tüm adli süreler 30 Nisan'a kadar durdurulmuştu.
Bu kapsamda, duruşma ve müzakerelerin ertelenmesine yönelik ilk derece yargıda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK), yüksek yargıda ise Yargıtay ve Danıştaya yetki verilmişti.
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