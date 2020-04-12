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YDU derslerini çevrimiçi kitlelerin erişimine ücretsiz açtı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDU) Covid-19 salgını ile mücadele döneminde bireylerin ilgi alanlarına yönelik olarak kendilerini geliştirebilmeleri, yeni bilgiler öğrenmeleri ve yeni kazanımlar elde edebilmeleri için çevrimiçi ders içeriklerini ücretsiz olarak erişime açtı.
 12 Nisan 2020 15:04
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YDU derslerini çevrimiçi kitlelerin erişimine ücretsiz açtı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDU) Covid-19 salgını ile mücadele döneminde bireylerin ilgi alanlarına yönelik olarak kendilerini geliştirebilmeleri, yeni bilgiler öğrenmeleri ve yeni kazanımlar elde edebilmeleri için çevrimiçi ders içeriklerini ücretsiz olarak erişime açtı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere https://open-courses.neu.edu.tr adresi üzerinden kullanıcı adı ve parola alarak erişilebileceği belirtildi. Yaşam boyu öğrenme felsefesi ile hayata geçirilen kitlesel açık çevirim içi derslerde sağlık, eğitim, psikoloji, iletişim, sosyal bilimler, idari bilimler ve mühendislik gibi birçok alanda ücretsiz bilgiye ulaşım imkanı sağlanacak.

Sertifika verilecek

YDU Kitlesel Açık Çevrimiçi ders kullanıcılarına Open-Courses.neu.edu.tr sisteminde yer alan ders içerisindeki tüm aktiviteleri tamamlaması durumunda, üniversite Açık Dersler kapsamında e-sertifika verilecek. Dijital ortamda kaydedilebilecek elektronik sertifikaların daha sonra ortam üzerinden orijinalliği teyit edilebilecek.

"Kitlesel açık çevrimiçi dersler ile zaman ve mekan sınırı ortadan kalkmıştır"

Küresel boyutta yaşanan korona virüs (Covid-19) salgınından ötürü çeşitli zorluklar, riskler ve belirsizlikler içeren bir dönemden geçildiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, salgının yaşamımızdaki her şeyi değiştirdiğini, bunların en önemlisinin de eğitim sistemi olduğunu söyledi.

Tüm üniversitelerin aynı anda uzaktan eğitime geçmesiyle eğitimde dünyada yeni bir sürecin başladığını, bu zorlu süreçte yeni yeni kavramlarla tanışıldığını ve davranışların değiştiğini dile getiren Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve giyilebilir teknolojilerin hayatın bir parçası haline geldiğini söyledi. Günsel, "Dijital dönüşüm günümüzde kendini her alanda göstermekte ve bu dönüşümün parçası olabilmek için her birey kendini sürekli olarak yenilemek ve yeni kazanımlar elde etmek durumundadır. Teknolojinin baş döndüren hızlı gelişimi sayesinde Covid-19 salgın döneminde dijital dönüşüm tüm alanlarda hızlı bir biçimde sağlanmış olup yaşam boyu öğrenmeyi kendilerine felsefe olarak edinmiş bireylerin dijital ortamlarda kendilerini geliştirmeye ve yenilikleri takip etmeye itmiştir. Bulunduğumuz salgın döneminde özellikle kendi ilgi alanlarına yönelik olarak kendilerini sürekli yenilemek isteyen bireylerin kitlesel açık çevrimiçi öğrenme ortamları sayesinde mobil cihazlar aracılığıyla bilgiyi edinme ve yayma isteği daha da artıyor. Her bireyin farklı şekillerde ve hızla öğrendiği göz önüne alındığında kişiselleştirilmiş açık öğrenme ortamları ve açık ders kaynaklarına erişim daha da büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda üniversite olarak derslerimizi çevrimiçi olarak bireylerin erişimine ücretsiz açarak bilgiye ulaşarak gelişimini sağlayacağız. Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler ve Açık Öğretim Kaynakları sayesinde yenilikleri takip ederek kendilerini her alanda geliştirmek isteyen yaşam boyu öğrenme felsefesini edinmiş bireyler kişisel bilgisayarlarından, akıllı telefonlarından veya tabletlerinden Yakın Doğu Üniversitenin kitlesel açık çevrimiçi derslerine erişebilecekler" dedi.

"Evde Kal" kendini ilgi duyduğun her alanda geliştir

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yeni korona virüs sebebiyle evde kal çağrılarının yapıldığı süre içerisinde bireylerin farklı becerilerini keşfedebileceğini veya ilgi alanları ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Açık Dersler sisteminde farklı kategoriler altında yer alan dersler ile birlikte yeni kazanımlar elde edebileceğini belirtti.

Üniversitenin tüm fakültelerinde de salgın döneminde uzaktan eğitime geçildiğini anımsatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Amacımız, eğitim öğretim süreçlerimizi mümkün olduğunca kesintiye uğratmamak. Öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmadan devam edebilmelerini sağlarken, Open-Courses.neu.edu.tr sistemi ile kitlelere verilecek çevrimiçi açık dersler ile birlikte bireyler hem kendilerini geliştirecek hem de e-sertifika alarak profesyonel hayatına güç katacak. Bir yandan Covid-19 ile ilgili kaygılarınızla mücadele ederken, bu kaygı verici süreçte herkesin sorumluluklarının farkında olmasını, sağlığına özen göstermesini, herkesin kendini değerli hissettirebilecek yeni alışkanlıklar geliştirerek kişisel gelişimine yoğunlaşmanızı öneriyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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