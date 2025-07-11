Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 10:37, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 10:38
Maslak'taki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Bulut, sabah saatlerinde vefat etti.
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da Bulut'un vefat haberini sosyal medya hesabından, şu ifadelerle duyurdu:
"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."