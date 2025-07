Semih Şentürk: Fenerbahçe'de Eski Ruh Sahada Yok

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Semih Şentürk, sarı-lacivertli kulüpte kendi dönemindeki birlik ve aidiyet duygusunun artık sahaya yansımadığını belirtti. Teknik direktörlük kariyerine başlamaya açık olduğunu ifade eden Şentürk, şu an için resmi bir teklif almadığını dile getirdi. "Her teklife açığım ama şu an bir teklif yok" diyerek, dijital ortamlardan bazı teklifler aldığını ve bu ilgiden memnun olduğunu söyledi. Fenerbahçe altyapısında geçirdiği dört yılın ardından görevinden ayrıldığını hatırlatan Şentürk, gençlere katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu vurguladı. Geçen sezon bir dijital platformda yorumculuk yaptığını ve bunun da kendisi için iyi bir deneyim olduğunu belirtti. Şu anda tatilde olduğunu ve yeni tekliflere açık olduğunu yineledi.

Teknik Direktörlük Hedefleri

Semih Şentürk, teknik direktörlük kariyerine özellikle Fenerbahçe A Takımı'nda yardımcı antrenörlük ile başlamak istediğini belirtti. "Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi büyük isimlerin yanında görev almak bana çok şey katar" diyen Şentürk, sadece altyapı deneyimi olduğu için Süper Lig veya 1. Lig'den teklif gelip gelmeyeceğini bilemediğini ifade etti.

Fenerbahçe'de Ruh Eksikliği

Sarı-lacivertli takımın yıllardır şampiyonluk hasreti çektiğini ve bu sürecin kendisini üzdüğünü söyleyen Şentürk, "Bizim zamanımızda takımda bir ruh vardı" dedi. Rüştü, Ümit, Emre, Tuncay, Volkan ve Selçuk gibi birleştirici isimlerin varlığının önemli olduğunu vurgulayan Şentürk, şu anda sahada bu ruhu göremediğini belirtti. Herkesin mücadele ettiğini ancak saha içindeki coşkunun eksik olduğunu ve Fenerbahçe'nin eski ruhunu tekrar kazanması gerektiğini ifade etti.

Nöbetçi Golcü Eksikliği ve Cenk Tosun

Semih Şentürk, futbolculuk döneminde "nöbetçi golcü" olarak tanındığını hatırlatarak, bu sezon bu rolü Cenk Tosun'un üstlenebileceğini düşündüğünü ancak yeterince şans bulamamasının üzücü olduğunu söyledi. "İnşallah bu sezon onun için daha iyi olur" diyerek Cenk Tosun'a destek verdi.

Milli Takım ve Avrupa'daki Oyuncular

A Milli Takım'ın Avrupa'da oynayan futbolcu sayısı açısından çok ileride olduğunu belirten Şentürk, kendi dönemlerinde Avrupa'da oynayan oyuncu sayısının 5-6'yı geçmediğini, şimdi ise 13-15 oyuncunun Avrupa'da top koşturduğunu söyledi. Milli Takım'a güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Şentürk, geçen yıl çeyrek final oynandığını ve Dünya Kupası'na da katılmayı umduğunu ifade etti.

Hakem Performansları ve VAR Sistemi

Hakem performanslarına da değinen Şentürk, "Hakemler de insan, hata yapabilirler. Ancak bazı bariz hataları kabul etmek zor" dedi. VAR sisteminin devreye girmesi gereken pozisyonlarda hala ciddi tartışmalar yaşandığını belirten Şentürk, futbolun doğasında hataların olabileceğini ancak daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.