En tehlikeli virüs açlık: Her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Dünyada herkese yetecek kadar gıda üretimi olmasına rağmen 821 milyon insan, her gece aç yatıyor. Açlık yüzünden her gün 8 bin 220 çocuk hayatını kaybediyor. Afganistan'da 12 milyon üzerinde kişi güvenli gıdaya ulaşamıyor, Yemen'de 10 milyon kişi kıtlığın eşiğinde, Çad'da ise 5 yaş altı çocukların yüzde 43 beslenme yetersizliği nedeniyle gelişimini tamamlayamıyor. Buna karşı, dünyanın bir bölümü için en tehlikeli virüsünün hala 'açlık' olduğunu hatırlatan Yeryüzü Doktorları, 'Peki, Ya Her Gün Açlıktan Hayatını Kaybeden 8220 Çocuk?' sloganıyla yeni bir kampanya başlattı.

DÜNYA VİRÜSÜ TAKİP EDERKEN ONLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Açlıkla yıllardır mücadele eden Yeryüzü Doktorları, ilk olarak 2012 yılında başlattığı beslenme sağlığı programı kapsamında açlık sebebiyle sağlığını kaybetmiş insanlara tedavi sağladı. Bu kapsamda şiddetli açlığın yaşandığı Somali, Nijer, Yemen, Suriye'nin Doğu Guta Bölgesi, Afganistan ve Çad'da yüz binlerce insana ulaşıldı. Tüm dünyayı koronavirüs salgınının etkilediği ve her gün tüm dünyanın vaka ve günlük ölüm sayılarını takip ettiği bugünlerde Yeryüzü Doktorları "Peki, Ya Her Gün Açlıktan Hayatını Kaybeden 8220 Çocuk?" başlığı ile yeni bir kampanya başlatıyor. Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney kampanya hakkında şu bilgileri verdi:

Yasemin Asan