1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstifa eden vekil 1 yıl bekleyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, siyasi partiler, siyasi etik ve seçim kanunları, Meclis İç Tüzüğü, milletvekili dokunulmazlığı ve meslek örgütlerine yönelik yasa değişiklik taleplerini içeren çağrı açıklaması sonrasında Ak Parti ve MHP temsilcileri arasında ilk temas gerçekleşti.
 23 Mayıs 2020 08:21
Yazdır
İstifa eden vekil 1 yıl bekleyecek

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, siyasi partiler, siyasi etik ve seçim kanunları, Meclis İç Tüzüğü, milletvekili dokunulmazlığı ve meslek örgütlerine yönelik yasa değişiklik taleplerini içeren çağrı açıklaması sonrasında Ak Parti ve MHP temsilcileri arasında ilk temas gerçekleşti.

Öncelikle her partinin kendi karargahında çalışmaya başladığı değişikliklerin ilki vekil transferlerini frenleyecek mekanizmanın kurulması olacak. MHP bu konuda dünya parlamentoları ile Türkiye'nin geçmiş dönemlerdeki uygulamalarını masaya yatırdı. Milletvekili transferlerine engelleme konusunda iki alternatif üzerinde yoğunlaşıldı. Bunlardan ilki istifa eden milletvekilinin bir yıl süre ile bağımsız olarak bekletilmesi.

İkincisi ise seçime bir yıl kala bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye transfer olunamaması. Böylece öngörülen süreler içinde siyasi ahlaka aykırı kişisel veya partisel pazarlıklara girilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bu pandemiden en kısa zamanda en az zayiatla çıkacağız'
23 Mayıs 2020 09:56		 Liderlerin bayram programı belli oldu
23 Mayıs 2020 09:00
Konya'da esrarengiz adam yine ortaya çıktı
23 Mayıs 2020 08:27		 Libya'daki TSK personeline özel arma
23 Mayıs 2020 08:19
HDP'li belediye ByLock'çuya her ay maaş gönderiyor
23 Mayıs 2020 07:16		 Erdoğan'dan 83 milyona mektup
23 Mayıs 2020 06:51
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: korona krizi, Türkiye ve AB'yi daha da yakınlaştırdı
23 Mayıs 2020 03:32		 Savcı Sayan'dan Öztrak'a cevap: O iftirayı sizin troller uydurdu
23 Mayıs 2020 00:12
23 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
23 Mayıs 2020 00:08		 TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a 'ezan' tepkisi
22 Mayıs 2020 23:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:14 - Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 300 bini aştı10:12 - Basın İlan Kurumu'ndan 'müeyyide' açıklaması09:56 - 'Bu pandemiden en kısa zamanda en az zayiatla çıkacağız'09:38 - Artvin'de şoke eden olay! Evin bahçesine boz ayı girdi09:36 - Sağlık kurumlarında yapılan görevlendirmelere Kovid-19 düzenlemesi09:35 - Pendik'te İETT otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı: 9 yaralı09:05 - Emniyet yeraltı dünyasını dijital takip ediyor09:00 - Liderlerin bayram programı belli oldu08:55 - Çanakkale'de kısıtlamaya uymayan genç cezadan kurtulamadı08:41 - Ofislerde korona dönüşümü
08:27 - Konya'da esrarengiz adam yine ortaya çıktı08:21 - İstifa eden vekil 1 yıl bekleyecek08:19 - Libya'daki TSK personeline özel arma08:16 - Koronavirüsle mücadelede hipnoz08:04 - 'Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur'08:02 - AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi07:45 - Bayram sonrası vaka sayıları 500'lere inecek07:25 - Pazar girişlerine turnike sistemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Polisin savunması, kamera görüntüleriyle örtüşmedi
23 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 2 Genel müdür atandı
Daire başkanlığından şefliğe atanan kişinin durumu Danıştay'dan döndü!
Virüs gücünü kaybetti: Dişimizi sıkarsak 15 Haziran'a biter
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
İstifa eden vekil 1 yıl bekleyecek
Subay sicillerine Covid-19 düzenlemesi
81 İlde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Konya'da esrarengiz adam yine ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kayseri'de Balkonuna ingiliz bayrakli havlu asan kişi 1
ilenmek 1
bayram namazının camilerde kılınamaması 5
banu özdemir'in tutuklanması 1
RTÜK'ten Sevda Noyan kararı 1
bak bakalım 2
ce eee nidası 2
izmir'de camilerden selda bağcan şarkısı çalınması 2
valerios leonidis 1
ol deyice olduran gönülleri iman ile dolduran 4
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Personel Aş. 1 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam