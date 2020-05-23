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Patara'da bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından çalışmalar aralıksız sürdürülürken, bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı. Antik kentin tiyatro sahne binası kazılarında bulunan 1,57 metre boyundaki başı olmayan Roma dönemine ait heykelle birlikte kazılarda ortaya çıkarılan heykel sayısının 10'u geçtiğini belirten Prof. Dr. Havva İşkan Işık, antik Likya'dan günümüze kalan heykel sayısının çok az olması nedeniyle, bulunan her heykel kalıntısının Likya arkeolojisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.
 23 Mayıs 2020 15:40
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Patara'da bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı

Kazı çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988'de başlatılan, 1999'dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde yeni buluntular heyecan yaratıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından antik kentte çalışmalar aralıksız sürdürülürken, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 14 Mayıs 2020 tarihinde Patara Antik Kenti sahne binası kazılarında yeni bir heykel bulduklarını açıkladı.

Ortaya çıkan heykelin, son derece iyi durumda bulunduğunu ve kaliteli mermerden yapıldığını belirten Prof. Dr. Işık, heykelin mevcut yüksekliğinin 1.57 metre olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Işık, başı bulunmayan Roma dönemine ait heykelin, başıyla birlikte düşünüldüğünde gerçek bir kadın boyu yüksekliğinde tasarlandığını kaydetti. Prof. Dr. Işık, arkeolojide 'Küçük Herkulaneumlu' olarak bilinen çok tanınmış bir heykel tipine ait olduğunu vurguladı.

HAYIRSEVER VİLİA PROKLA

Patara Tiyatrosu'nun sahne binasının inşasına, o dönemde kentin önde gelen vatandaşlarından olan Quintus Vilius Titianus'un başladığını ve ölümünden sonra da kızı Vilia Prokla'nın tamamladığını ayrıca sahne binasına yerleştirilen çok sayıda heykel yaptırdığını anlatan Prof. Dr. Işık, heykelin başının bir imparator eşini ya da Vilia Prokla'nın kendisini veya aile fertlerinden birini tasvir ettiğini düşündüklerini belirtti. Antik Likya'dan günümüze kalan heykel sayısının çok az olduğunu belirten Prof. Dr. Işık, bu nedenle bulunan her heykel kalıntısının Likya arkeolojisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.

SAHNE BİNASI İMPARATORA ADANMIŞ

Patara'nın bu çok zengin hayırsever kadını Vilia Prokla'nın tiyatro sahne binasını ve heykelleri, M.S. 147 yılında İmparator Antoninus Pius'a adayarak, açılışını yaptığını ifade eden Prof. Dr. Işık, ele geçen eserlerin, Likya'nın Roma Çağı plastiği için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Işık, "Bilimsel araştırmalar özellikle eserlerin yerel ustalar tarafından mı yoksa başka ekollerden gelen sanatçılar tarafından mı yapıldığı konusunda yoğunlaşacaktır" şeklinde konuştu.

Patara Tiyatrosu sahne binası önündeki çalışmaların, daha önceki kazılarda ortaya çıkan buluntularla eşleştiğini belirten Prof. Dr. Işık, tüm heykellerin belirli bir konsept doğrultusunda yapıldığını ve bu konseptin araştırılması ile figürlerin tanımlamasının bir proje kapsamında gerçekleştirileceğini söyledi.

DHA
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