Bir garip olay! Uyurken düştü, kafasına soba maşası girdi
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kanepede uyurken yere düşen yaşlı adamın kafasına soba maşası saplanırken, maşa ameliyatla çıkarıldı.
|23 Mayıs 2020 16:00
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde kanepede uyurken yere düşen yaşlı adamın kafasına soba maşası saplanırken, maşa ameliyatla çıkarıldı.
Olay, 10 gün önce meydana geldi. İsmi açıklanmayan 72 yaşındaki adam, evinde sobanın yanındaki kanepede uyurken yere düştü. Sobanın arkasında yerde bulunan demir maşa, yaşlı adamın kafasına saplandı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, buradan Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Hastanede demir maşanın bir kısmı ameliyat öncesi itfaiye ekipleri tarafından kesilirken, daha sonra ameliyatla maşanın içeride kalan bölümü de çıkarıldı.
5 saat süren ameliyatın ardından tedaviyle sağlığına kavuşan yaşlı adam, taburcu edildi.
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