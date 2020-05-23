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Bayramda aşırı tüketim sağlıktan ediyor

Uzmanlar ramazan ayı boyunca kazanılan sağlığın, bayramda yapılacak yanlış beslenme davranışlarıyla kaybedilmemesi için porsiyon kontrolüyle sağlıklı ve dengeli beslenmenin sürdürülmesi gerektiğini bildiriyor.
 23 Mayıs 2020 20:00
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Bayramda aşırı tüketim sağlıktan ediyor

Ramazan ayı boyunca kazanılan sağlığın, bayramda yapılacak yanlış beslenme davranışlarıyla kaybedilmemesi için porsiyon kontrolü ile sağlıklı ve dengeli beslenmenin sürdürülmesinin önemine işaret ediliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, doğru bayram beslenmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dengeli beslenmenin yaşam boyu sürdürülmesi gereken bir alışkanlık olduğunu belirten Bölek, "Fakat uzun saatler boyunca tutulan oruçla geçen ramazan ayının ardından, bayramda yemeklerde sofraların zenginliğine kapılıp çok fazla miktarda ve ağır yemekler yemek, ayrıca çok fazla miktarda tatlı tüketmek ramazan ayı boyunca kazanılan sağlığın birkaç günde kaybedilmesine sebep olabilir. Bu durum, hazımsızlık ve mide problemlerinden başlayarak, kan şekerinde ve tansiyonda dengesizliklere kadar gidebilen sağlık sorunlarını beraberinde getirebilmektedir. Söz konusu sorunları yaşamamak için bayramda tüketilenlere çok dikkat edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Sibel Bölek, bayramda, ramazan ayı boyunca iftarla sahur arasında yeterli sıvı tüketmeyen bireylerde vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konulması için günde en az 2-2,5 litre su içilmesini, sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, maden suyu gibi sıvı gıdaların eklenmesini önerdi.

Bayrama hafif bir kahvaltıyla başlanmalı

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, "Bayram sabahı güne mutlaka tüm besin gruplarını içeren hafif bir kahvaltıyla başlanmalıdır. Tatlı ikramı nedeniyle kahvaltıda reçel, pekmez gibi şekerli gıdalara yer verilmemelidir. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber gibi çiğ sebzeler kahvaltı sofrasında mutlaka bulundurulmalı, zeytinyağı, az yağlı peynir ve haşlanmış yumurta gibi gıdaların tüketilmesine özen gösterilmelidir." şeklinde konuştu.

Sucuk, salam, sosis gibi yağlı ve işlenmiş besinlerden, börek gibi hamur işi gıdalardan sakınılması gerektiğini vurgulayan Bölek, şöyle devam etti:

"Ekmek tüketilmek isteniyorsa tam tahıllı ekmekler tercih edilmelidir. Bayramda artan çay ve kahve tüketimi aşırı miktarlarda olduğunda çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabileceğinden tüketimi mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. Genel olarak bayramlarda, yılın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok miktarda çikolata ve tatlı tüketimi olmaktadır. Bu nedenle herkesin şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar hazırlamaya özen göstermesi önem kazanmaktadır. Akşam yemeklerinde yağda kızartılmış yemeklerden ve hamur işlerinden kaçınılmalı, fırında pişirilmiş ya da haşlanmış gıdalar tercih edilmelidir. Ramazandaki uzun süreli açlık nedeniyle metabolizma hızının yavaşlamasına bağlı olarak bayramda daha hızlı kilo alınabilmektedir."

Bölek, "Bayramda 2-3 günde kilo alınmaz." yaklaşımının doğru olmadığını, yemek çeşitlerinin, şeker ve şekerli besin tüketiminin, porsiyon miktarlarının artması sonucunda bu sürede hızlıca kilo alınabildiğini dile getirdi.

Ayrıca ramazan ayı boyunca enerji harcamamak için azaltılan fiziksel aktivitenin bu dönemin sonlanmasıyla artırılmasının önemli olduğunu anlatan Bölek, sporun önemine işaret etti.

Anadolu Ajansı
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