Kısıtlama gününde taksiye çıkan şoförden ilginç açıklama
|23 Mayıs 2020 19:22
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İstanbul Beyoğlu'nda trafiğe çıkan bir taksi şoförüne ceza kesildi. İçindeki yolculara da işlem yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da içine alacak şekilde dört günlük sokağa çıkma yasağı gece 00.00'da başladı.
Sabah saatlerinde Tarlabaşı'nda denetim yapan polis ekipleri sokağa çıkma yasağına rağmen yola çıkan taksiyi durdurmak istedi. Polis, denetim noktasına yanaşan taksiden yolcuların dışarıya bir madde attıklarını gördü. Polis ekipleri taksiden uyuşturucu madde atılmış olabileceği ihtimaline karşı takside detaylı arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada uyuşturucu bulunmazken sokağa çıkma yasağına rağmen Bursa'ya gitmek isteyen biri kadın iki yolcuya işlem yapmak istedi. Kimliklerinin yanında olmadıklarını söyleyen iki kişi polis merkezine götürüldü. Taksi şoförüne ise yasağa rağmen dışarı çıktığı için idari para cezası uygulandı.
TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN İLGİNÇ AÇIKLAMA: İNİSİYATİFİMİZİ KULLANDIK
Sokağa çıkma yasağına rağmen taksi ile işe çıkan sürücü, "Cenazeleri olduğu için yolcuları aldım. Bana Taksim'den sokağa çıkış belgesi alıp Bursa'ya gideceğiz dediler. 'Bursa'ya gitmemiz lazım. Cenazemiz var dediler.' Biz de inisiyatifimizi kullandık." dedi.
POLİS: BU İŞİN MAZERETİ YOK, 'BEN İNİSİYATİF KULLANDIM' DİYE BİR DURUM YOK
Denetim yapan polis ise "Bu işin mazereti yok. Bir kural var. Kurallara uyacaksın. Uymazsan karşılığı cezadır. 'Ben inisiyatif kullandım' diye bir durum yok. Hata yaptıysan karşılığı cezası neyse uygulanacak" dedi.
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