Ehliyetsiz sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
|23 Mayıs 2020 21:34
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Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çay toplamak için "seyahat izin belgesi" alarak İstanbul'dan memleketi Rize'ye gitmek için yola çıkan ehliyetsiz sürücü Trabzon'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, çay üreticisi Mustafa K. (47), gerekli izin belgesini alarak babası ve annesi ile birlikte memleketi Rize'ye gelmek üzere 34 UJ 8296 plakalı aracıyla İstanbul'dan yola çıktı.
Trabzon'un Yomra ilçesindeki Kaşüstü kavşağına kadar gelen Mustafa K'nın kullandığı araç, Of ilçesinde trafik kazası yaşanan bölgeye seyir halindeki İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in dikkatini çekti.
Alper'in talimatı üzerine polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan incelemede, seyahat izin belgelerinin bulunduğu ancak Mustafa K'nın ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
Mustafa K'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan, aracın sahibi olan babasına da ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 473'er lira olmak üzere toplam 4 bin 946 lira para cezası verildi.
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