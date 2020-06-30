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Çamiçi Yaylası'nda doğayla baş başa tatil imkanı

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Çamiçi Yaylası, vatandaşların doğayla baş başa kalmak için tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.
 30 Haziran 2020 21:23
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Çamiçi Yaylası'nda doğayla baş başa tatil imkanı

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken ve Karadeniz ikliminin hakim olduğu Çamiçi Yaylası, yeşilin tüm tonlarını bünyesinde barındırıyor.

Yaylaya yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, çam ormanlarıyla kaplı alanlarda doğayla baş başa kalma imkanı buluyor.

Yaz tatilini geçirmek isteyenler için yaylada butik otel bulunuyor. Oryantiring ve yamaç paraşütü gibi doğa sporlarının da yapılabildiği yaylada, isteyen aylık olarak ev de kiralayabiliyor.

Ayrıca, kamp ve karavancılar için yaylada kurulan 60 dönümlük kamping alanı; 25 karavan parkı, 100 çadırlık yer, kafeterya, market, tabildot yemek bölümü, tuvalet ve duş ünitesi ile ahşaptan yapılmış tek katlı 10 evden oluşuyor.

Yaylaya Niksar ilçe merkezinden 15 dakikada ulaşılabiliyor.

"Bu süreçte ciddi taleple karşı karşıyayız"

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çamiçi Yaylası'nın, Niksar'ın göz bebeği olduğunu söyledi.

Yaylanın doğa harikası bir yer olduğunu vurgulayan Özcan, özellikle sosyal mesafe ve hijyenin önem taşıdığı salgın döneminde, Çamiçi Yaylası'nın değerlerinin, daha çok gün yüzüne çıktığına işaret etti.

Çamiçi Yaylası'nda 800'e yakın hane bulunduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Bunların bir kısmında hemşehrilerimizin kendileri kalıyor, bir kısmını da kiralıyorlar. Bu süreçte ciddi taleple karşı karşıyayız. Tokat dışından vatandaşlarımız beni telefonla arayarak Çamiçi Yaylası'nda kalmak istiyor. Yaylamızın oksijen açısından oldukça zengin olması, buranın tercih edilmesine vesile oldu. Niksar ile yayla arasında 10 derecenin üzerinde sıcaklık farkı var. Böyle bir coğrafyaya bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Yaylada kalanlardan İsmail Erkan da yayladaki güzel havanın başka yerde bulunamayacağını dile getirerek, "Herkes keşke buraya gelse. Pandemi sürecinde izole olunabilecek yerlerden biri." dedi.
Anadolu Ajansı
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