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İstanbul'da böcek ilacından 10 kişi zehirlendi

Arnavutköy'de böcek ilacından zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
 01 Temmuz 2020 08:57
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Arnavutköy'de yaklaşık 30 kişinin yaşadığı apartmanda bodrum katı ve merdivenlerdeki böcekler nedeniyle sıkılan ilaçtan zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Merkez Mahallesi Baykan Sokak'ta 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan yaklaşık 30 kişinin yaşadığı bir apartmanın bodrum katında ve merdivenlerinde görülen böceklerinden kurtulmak amacıyla apartman sakinlerinden biri ilaçlama yaptı. Yapılan ilaçlama sonrasında sıkılan böcek ilacından dolayı apartman sakinleri zehirlendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

1'İ HAMİLE 10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan zehirlenenlerden Esengül T., Emine Yüksel Ç., Hüsna Selin K. Ramazan T., Zahide T. ve Sevgi K. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Perihan T., Hatice A., Fatmanur A. ve Hüseyin A. ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zehirlenenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi.

POLİS ÖNLEM ALDI

Polis, apartmanı tamamen tahliye ederken apartmana giriş olmaması için önlem aldı. Apartmanda Arnavutköy Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin inceleme yapacağı öğrenildi. Olayla ilgili konuşan bir mahalle sakini, "İlaç sıktıktan sonra zehirlenmişler. Kalabalık bir bina, böcek ilacı sıkmışlar" dedi. Başka bir mahalle sakini ise, "Hamile bir kadın vardı. Fenalaşmıştı. Ambulansla götürdüler" diye konuştu.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
DHA
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