Virüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla

Hastalar üç gruba ayrıldı: Beş yaşından küçük 46 çocuk, 5-17 yaş arası 51 çocuk ve 18-65 yaş arası 48 yetişkin. Hastalar Ann & Robert H. Lurie Çocuk Hastanesinden Taylor Heald-Sargent tarafından yönetilen ekip tarafından gözlem altına alındı. Sonuç olarak küçük çocukların üst solunum yolunda diğerlerine kıyasla 10 kat ila 100 kat daha fazla SARS-CoV-2 gözlemlendi. Araştırma, JAMA Pediatri tarafından yayımlandı.

Okulların ve çocuk bakımevlerinin yeniden açılmasının tartışıldığı bugünlerde ortaya çıkan bu sonuç, okulların açılmasında değişikliğe sebep olabilir. Heald-Sargent, çoğu çocuğun virüsü nasıl aldığı, bağışıklık sistemlerinin Covid-19'a nasıl reaksiyon verdiği gibi öğrenilmesi gereken çok şey olduğunu da sözlerine ekledi.