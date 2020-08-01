1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elife nine 106 yıllık yaşamını doğal beslenmeye borçlu

Osmaniye'de yaşayan 106 yaşındaki Elife Özdil, uzun ömrünün sırrının hareketli yaşam ve doğal beslenme olduğunu söyledi.
 01 Ağustos 2020 19:13
Yazdır
Elife nine 106 yıllık yaşamını doğal beslenmeye borçlu

Osmaniye'de yaşayan 106 yaşındaki Elife Özdil, uzun ömrünün sırrının hareketli yaşam ve doğal beslenme olduğunu söyledi.

Eşini yaklaşık 28 yıl önce kaybeden ve kentteki evinde kızıyla yaşayan Elife Özdil, sağlıklı ve uzun yaşam sırrını AA muhabirine anlattı.

Yaşamı boyunca konar göçer hayat sürdüğünü, ilerlemiş yaşına rağmen ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten Özdil, 5 çocuk, 25 torun ve 18 torunun torunu bulunduğunu aktardı.

Özdil, hayatı boyunca doğal beslenmeye önem verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Peynir, yoğurt ve ayranı çok seviyorum ve sürekli tüketiyorum. Göçebe hayatımız olduğundan dağ yamaçlarında, yeşil alanlarda küçükbaş hayvan güderdim. Allah bana çok yardım etti. Üç küçükbaş hayvanım 800 oldu. Çocuklarımı büyüttüm, hayvanlarımı sattım ve Osmaniye'de 6 dönüm arazi aldım. Burada da büyükbaş yetiştiriciliği yaptım. Onları da satıp umreye, hacca gittim ama artık gidemez oldum. Allah'ıma çok şükür, namazımı kılabildiğime hamdediyorum."

Özdil'in kızı Cemile Yüceer de yanında kalan annesinin özellikle beslenmesine çok dikkat ettiğini belirterek "Annem çok şükür ibadetini hiç kaçırmaz. Çok doğal beslenir. Tereyağsız yemek yemez. İki öğün dışında, aralarda karışık beslenmez. Pasta ve marketlerdeki ürünlerden asla yemez. Yeşil türü, sebze yemeklerini tüketir. Maşallah, rahatsızlığı olmadığı sürece bana da bir ağırlığı yok. Kendi ihtiyacını kendisi gideriyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Belgesiz villa kiralama dolandırıcılığa kapı aralıyor' uyarısı
01 Ağustos 2020 18:41		 Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
01 Ağustos 2020 18:16
Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı koronavirüse yenildi
01 Ağustos 2020 17:31		 Çoban ressam, doğayı açık hava sergisine çevirdi
01 Ağustos 2020 17:19
Koronavirüs hastası yoğun bakımdan seslendi: Evinizde kalın
01 Ağustos 2020 16:32		 İnternetten aldığı ürünü görünce gözlerine inanamadı
01 Ağustos 2020 15:42
Haksız yazılan cezanın peşini bırakmadı, iptal ettirdi
01 Ağustos 2020 15:35		 İstanbullular, bayram tatilini yeşil alanlarda değerlendiriyor
01 Ağustos 2020 15:04
Ayasofya'da bayramın ikinci günü ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
01 Ağustos 2020 14:59		 İlk prematüre bebekten 'Prematürelerin Gücü Adına' kitabı
01 Ağustos 2020 14:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:18 - Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama19:45 - Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ilimiz19:42 - Malatya Valisi: Günde 100'e yakın yeni vaka çıkıyor19:16 - Eminönü'nde korkutan görüntü; sosyal mesafe hiçe sayıldı19:13 - Elife nine 106 yıllık yaşamını doğal beslenmeye borçlu18:59 - Microsoft TikTok'u almak için görüşmelerde bulunuyor
18:48 - Adana'da hatalı sollama facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralı18:44 - İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı18:43 - Borçları yapılandırılacak THK yeni döneme hazırlanıyor18:41 - 'Belgesiz villa kiralama dolandırıcılığa kapı aralıyor' uyarısı18:38 - Garnizon komutanının korumasına saldırı haberine yalanlama18:31 - Bayramın ikinci gününün kaza bilançosu: 6 ölü, 72 yaralı
18:27 - Bakan Koca: Kısıtlamalar gelmeden rehavetten kurtulun18:16 - Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu18:13 - Ankara'da seyir amaçlı sıcak hava balonu hizmete sunuldu18:04 - Şanlıurfa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı17:52 - Ankara Büyükşehir, Valiliğin kararını mahkemeye taşıyacak
17:48 - Cemal Enginyurt: MHP'den ihraç olduk, transfer olmadık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ilimiz
Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı
Camide yapılan çirkin harekete adli işlem başlatıldı
Virüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla
Bu nasıl yolculuk! 'Çok istiyorsan kendin uyar'
Altın fiyatları temmuzda kırılmayan rekor bırakmadı
İnternetten aldığı ürünü görünce gözlerine inanamadı
Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı koronavirüse yenildi
'Oğlum şefkat yuvasına emanet'
'Bu virüs insanın vücudunu yiyiyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
açacakla soda açmak 1
Hindistan'da inek olmak 1
bulgur pilavı 1
leblebi 1
kim korkar sosyal fobiden 1
yorgan döşek yatmak 1
çeyrek altın 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
kurban eti 1
kurban bayramı 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam