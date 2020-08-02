Doğu Karadeniz için yağış uyarısı
Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor
|02 Ağustos 2020 11:23
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Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Rize geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını ve heyelan gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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