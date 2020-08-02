Meclis'teki fezleke sayısı 1086 oldu
|02 Ağustos 2020 16:21
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Meclis'e son olarak 29 Haziran'da 2 HDP'li, 2 CHP'li ve 1 İYİ Parti'li milletvekilinin dokunulmazlık dosyası sunuldu. 5 vekilin, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Bununla birlikte 26'ncı Yasama Dönemi'nden devreden ve 27'nci Yasama Dönemi'nde Cumhurbaşkanlığı'nca TBMM Başkanlığı'na gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkeresi sayısı 1086'ya ulaştı. HDP'li 54 milletvekilinin 774, CHP'li 95 milletvekilinin 225, AK Parti'li 9 milletvekilinin 11, MHP'li 5 milletvekilinin 9, İYİ Parti'li 6 milletvekilinin 10 dosyası yer alıyor. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi'nden 2 milletvekilinin 7, Demokratik Bölgeler Partisi'nden 1 milletvekilinin 34, bağımsız milletvekillerine ait ise 16 dosya bulunuyor. Bunlardan 66'sı iade edildi.
DOKUNULMAZLIK DOSYASI OLAN 175 VEKİL VAR
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda, şu anda 175 milletvekiline ait 1020 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. İade edilen dosyalar arasında 31 Mart yerel seçiminde belediye başkanı seçilen ve milletvekilliği düşürülenler var. Ayrıca 53 dosya ile HDP'li Sezai Temelli ilk sırada yer alıyor.
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