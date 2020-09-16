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FETÖ suçlaması yöneltilen Azeri işadamından 'Biz şiayız' savunması

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Azeri iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
 16 Eylül 2020 08:10
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FETÖ suçlaması yöneltilen Azeri işadamından 'Biz şiayız' savunması

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İddianameyi okuduğunu, tamamen hayal gücünü aşmış iddialara yer verildiğini belirten Gurbanoğlu, aleyhinde tanıklık yapan kişilerin uzun yıllar şirketlerinde üst pozisyonlarda çalıştığını belirtti. Gurbanoğlu, "Bunlardan bazılarını şirketimde dolandırıcılık yapmalarından dolayı işlerine son vermiştim, davalar sürüyor. Bu hain örgütün hiyerarşisi içinde bulunmadım. Ben FETÖ'cü değilim, hiçbir zaman olmadım. Biz Şia'yız. Benim mezhebimde cemaat gibi şeyler olmaz" dedi. FETÖ firarisi iş insanı İhsan Kalkavan ile ticari ilişkileri nedeniyle görüşmeleri olduğunu, FETÖ'cü olduğunu bilmediğini belirten Gurbanoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e Pensilvanya'daki iki ziyareti de kendi isteğiyle yapmadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanının, "Fetullah Gülen'i ziyaretlerinde kendisine verdiği hediyeleri sorması üzerine, sanık Gurbanoğlu, "Tespih vermişti. Ben o tesbihi bin dolara sattım" dedi. Gözaltına alınmadan önce çok ciddi bir ameliyat geçirdiğini söyleyen sanık Gurbanoğlu, "60 gündür serumla yaşıyorum. Benim her gün boğazdan 2-3 gemim geçiyor, birine atlayıp gidebilirdim. Ama Türkiye benim memleketim, hiçbir yere gitmem. Er geç adalet yerini bulacak. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Gurbanoğlu'na destek için bir grup da adliye önünde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları açtı.

Tutukluluğa devam

Gurbanoğlu'nun 21 yıl sekreterliğini yapan Natalia Aliyeva tanık olarak verdiği ifadesinde, Gurbanoğlu'nun kendisine 15 Temmuzdan sonra FETÖ'nün sözde Rusya imamı Ahmet Hamdi Vural ile ilgili ne varsa yok etmesi talimatını verdiğini söyledi. Mahkeme Gurbanoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, sanığın sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olup olmadığı yönünde rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Duruşma 9 Aralık tarihine ertelendi.

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