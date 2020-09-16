Denetimlerde, ceza kesilen kişi sayısı açıklandı
|16 Eylül 2020 10:13
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İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kurallar ile alınan tedbirlerin tek elden etkin, yaygın ve sürekli şekilde denetlenmesinin sağlanması amacıyla içişleri bakanlığının 20.08.2020 tarihli genelgesi doğrultusunda tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturularak faaliyete geçirilen "il/ilçe salgın denetim merkezleri (isdem)" 7/24 esasına uygun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Her bir işkolu için uzmanlık bilgisine uygun şekilde oluşturulan "işyeri denetim ekipleri" ile izolasyon tedbirleri ve vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir arada bulunabildikleri alanların kontrolü amacıyla kurulan "mahalle denetim ekiplerinin" sevk ve idaresini sağlayan il/ilçe salgın denetim merkezlerinin en üst düzey teknolojik imkanlar kullanılarak yönetilmesi için içişleri bakanlığınca "isdem yazılımı" geliştirilmiş ve sağlık bakanlığının "hayat eve sığar (hes)", "filyasyon ve izolasyon takip sistemi (fitas)" yazılımlarıyla entegrasyon sağlanmıştır.
Bu kapsamda il/ilçe salgın denetim merkezlerince faaliyete başladıkları 22 ağustos 2020 tarihinden bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler için belirlenen kuralların uygulanmasına yönelik kuralların denetimleri sonucunda bu güne kadar;
3.261.120'si valilik/kaymakamlıklarca re'sen uygulanan denetim gerçekleştirilmiş,
Hayat eve sığar (hes) uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarımızca bildirilen toplam 116.291 ihbar/şikayetin % 96,5'i olan 112.216'sı kontrol edilmiş,
Toplamda ise (re'sen+ihbar/şikayet üzerine) 3.373.336 denetim faaliyeti uygulanmıştır.
Bu denetimler sonucunda;
20.094 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı,
Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan;
- 1. ihlal kapsamında 40.891 kişi/işletmenin uyarıldığı,
- 2. ihlal kapsamında 9.974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı,
- 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 178 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu, tespit edilmiştir.
Tüm dünya'da etkisini sürdüren koronavirüs salgınıyla mücadelenin bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yürütülebilmesi ve başta sağlık çalışanlarımız
olmak üzere çok yoğun efor sarfeden kamu personelimizin yükünün hafifletilebilmesi
için tüm vatandaşlarımız ile işletme sahiplerinin; sağlık bakanlığı koronavirüs
bilim kurulunun tavsiyeleri sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda
ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca alınan tedbirlere/belirlenen kurallara
uyulmasının sağlanması son derece önem taşımaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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