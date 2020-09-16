Halil Sezai yaşlı adama tekme tokat saldırdı... İşte o görüntüler

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladı.

İFADE VERDİ SERBEST KALDI

Gözaltına alınan Halil Sezai, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BABASI YAŞINDAKİ ADAMI DÖVDÜ

Halil Sezai'nin kalp hastası olan 67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde Halil Sezai'nin yaşlı adama tekme ve yumrukla saldırdığı görülüyor.

"EZAN MI OKUYORSUN SEN"

Komşusunun evine büyük bir odunla giren Sezai, komşusunu dışarıda dövmeye devam ederken "Ezan mı okuyorsun sen" diye de bağırıyor.

"ÖLDÜRECEKTİ BENİ"

Mağdur adam, "Elinde bir odunla içeriye girdi. ilk önce orada dövdü beni evden kaçmasaydım öldürmüştü.

Elindeki odunla başıma vurdu ve boynumu kırmaya çalıştı.

Kalp hastasıyım yere oturdum beni döverken kelime-i şehadet getirdim, 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü." dedi.