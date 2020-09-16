Türkiye'de aşının ilk gönüllü uygulaması yapıldı
Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.
|16 Eylül 2020 14:04
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