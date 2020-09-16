Üniversiteli Eda Müdüroğlu ölümünde yeni gelişme!
|16 Eylül 2020 19:18
|Yazdır
Kaza, 30 Ağustos tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. İlhami Bekiroğlu yönetimindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, yokuş aşağı geriye doğru hareket ettiği sırada kaymaya başladı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine, daha sonra bir evin duvarına çarptı. Duvara çarpan kamyonet, durdu. O sırada dedesine aşure götürmeye giden Eda Müdüroğlu, duvar ile kamyonetin arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müdüroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Eda Müdüroğlu'nun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
Kazanın ardından olay yerinden koşarak kaçan sürücü İlhami Bekiroğlu, Emek Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. İki gün sonra doğum günü olan Eda Müdüroğlu'nun Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Müdüroğlu'nun sosyal medya hesabından sabah yaptığı paylaşımlarda, 'aşure aşererek güne başladım' ve 'bu aşure ne veli nimet bir şey harika' yazması ise yürekleri dağladı. Müdüroğlu'nun olay günü yaptığı paylaşımda ise 'içimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok' yazması dikkat çekti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma 17 gün içerisinde tamamlandı.
İddianamede, tutuklu kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu hakkında 'taksirle ölümüne neden olma' suçundan 2 ila 15 yıl hapis cezası istendi. İddianame Bursa 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık İlhami Bekiroğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kadınları taciz eden sahte hocanın ifadesi ortaya çıktı
16 Eylül 2020 19:26
|Sahte avukata, 'konutu terk etmeme' cezası
15 Eylül 2020 20:48
|Sakarya Adliyesi'nde bariyer krizi! Hakim kapıda kaldı
14 Eylül 2020 23:19
|Polislere hakaret edip, ısıran kadına ceza soruşturması
14 Eylül 2020 13:14
|Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis istemiyle dava
11 Eylül 2020 16:22
|Alibeyköy trafik magandasının 8 yıl hapsi istendi
10 Eylül 2020 07:50
|Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemi
09 Eylül 2020 15:43
|6 yaşındaki Efsa'nın soyadına mahkeme karar verecek
08 Eylül 2020 19:56
|FETÖ'den tutuklanan emir subayına ev hapsi
08 Eylül 2020 19:48
|MEB, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı
08 Eylül 2020 19:20