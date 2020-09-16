Bakan Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak
|16 Eylül 2020 21:43
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak.
Bakan Kurum, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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