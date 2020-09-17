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3 profesör aşı için kameraların karşına geçti. Ama 'Aşı olurum' diyemediler

Türkiye'de koronavirüse karşı ilk aşı denemesine ilişkin Hacettepe Üniversitesi'nde açıklama yapan Prof. Dr. Serhat Ünal, kendisinin aşı yaptırıp yaptırmayacağı ile ilgili soruya "Ben yaptırmayacağım. Neden yaptırmayacağımı tahmin edersiniz. Ben 6. ayındayım. Hala 1/32 antikorum var. Tek vaka nedeniyle yayın yapacağım. 3 ayda antikor bitiyor diyorlar ya... Benim antikorum bitmedi. Ben bilim dünyası için umudum aslında." dedi. Prof. Dr. Murat Akova ise "Ben de geçirdim. Serhat hocayla ikimizin yaş sınırı da var. Biz yaş sınırından da kaybediyoruz" dedi. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran "Ben bilim adamları ne derse onu yaparım" dedi ama "aşı olurum" diyemedi
 17 Eylül 2020 13:04
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Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova, Koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İşte toplantıdan dikkat çeken açıklamalar

Prof. Dr. Serhat Ünal, "Zatürre için sıraya girenler var. Zatürre aşısı Covid19'dan korumaz. Lütfen bunu büyük puntolarla yazın. sadece 65 yaş üstü olanlar ile büyük bir kronik hastalığı olanlara öncelik vermeliyiz." dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Akova: Aşı Brezilya ve Endonezya'da 10 bin kişide denendi. Bu 10 bin kişi içerisinde ciddi sayılabilecek bir yan etki söz konusu değil.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Akova: Türkiye genelinde 13 bin kişiye aşı yapmayı planlıyoruz. Bu kişiler yaklaşık 7 aylık bir sürede kontrol edilecek. Aşı gönüllüleri 18-60 yaş arası kişiler. Gönüllülük için aşı merkezine başvurabilirler. Yan etkiler hafif kırgınlık ve baş ağrısı. Tüm risklerin bilinerek yapılması lazım. Gönüllülere de bunu anlatıyoruz.

HOCALAR AŞI OLACAK MI?

Prof. Dr. Serhat Ünal: Bu tracking bir soru. Ben yaptırmayacağım, benim neden yaptırmayacağımı tahmin edersiniz. Ben 6. ayındayım. 1/30 antikorum var. Ben de henüz antikorlar hala bitmedi. ben bilim dünyası için umudum.

Prof. Dr. Murat Akova: Ben de geçirdim. Ben asemptomatik geçirdim. Benim vücudum antikor üretmiyor. Ben hastalığa karşı bağışıkmıyım değilmiyim bilmiyorum. Serhat hocayla ikimizin yaş sınırı da var. Biz yaş sınırından da kaybediyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran "Ben bilim adamları ne derse onu yaparım" dedi ama "aşı olurum" diyemedi.
Memurlar.Net
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