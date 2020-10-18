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İçeriği bilinmeyen el dezenfektanlarına dikkat!

Koronavirüs salgınında kullanımı artan el dezenfektanlarına karşı uyarılarda bulunan eczacı Fatih Çakmaklı, bazı işletmecilerin dezenfektanları küçük şişelere doldurarak müşteriye sunduğunu, üzerlerinde etiket olmaması nedeniyle de içeriğinin bilinmediğini söyledi. Çakmaklı, "Cildi aşırı hassas olan vatandaşlarımız var. Kişi eline sıktığı dezenfektanın içeriğini görmeli" dedi.
 18 Ekim 2020 15:39
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İçeriği bilinmeyen el dezenfektanlarına dikkat!

Koronavirüs salgınında çok sık kullanılan dezenfektanlar, başta berberler ile restoran gibi yerlerde zorunlu hale getirildi. Eczacı Fatih Erhan Çakmaklı, işletmelerde özellikle kapı önlerine koyulan dezenfektan şişelerinin üzerinde etiket olmadığını bu nedenle vatandaşın içeriğini bilmeden kullandığını söyledi. Çakmaklı, "Kuaför ve restoranlarda çok fazla kullanılıyor. İçeriğinin vatandaş tarafından görülmesi lazım. Toplu alınıp küçük şişelere koyuluyor, vatandaş haklı olarak eline sıktığı şeyi bilmeli. Bunlar egzamaya sebep olabilir. Cildi aşırı hassas olanlar var. Onların cildinde tahrişe sebep olabilir. Kokladığımızda bazen zehir gibi kokuyor, bazıları hiç kokmuyor. Belki sadece çeşme suyu var. Vatandaş şüpheli bir noktaya dokunduğu zaman kendini dezenfektan sıkarak, koruma altına alıyor. Dezenfektana güveniyor, dezenfektanların gerçekten güvenilir olması lazım" dedi.

Erkek kuaförü Burkay Batur da, "Dükkanımızda müşteri girdikten sonra müşterimize ve kendi ellerimize dezenfektan sıkıyoruz ama içeriği hakkında bir bilgimiz olmadığı için dikkat etmiyoruz. Dezenfektan olduğu için kullanıyoruz" diye konuştu.
DHA
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