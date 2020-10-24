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'Kayseri gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi'

Erdoğan: Kayseri gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi. Özel sektörümüz zaten Kayseri'nin yüz akıdır. Kayseri'nin bizzati kendisi Türkiye sınırlarını aşarak bir dünya markası bir değer haline gelmiştir. 2023 hedeflerinin sembolü olan bu şehirin 2053 vizyonunun da sancaktarlığını yapacağına inanıyorum
 24 Ekim 2020 14:31
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'Kayseri gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Stadyumu'nda AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüşme yaptık. Tabi Azeri televizyonunda spiker bayan kardeşimin o gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisi ile paylaştım. Şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Oraları geri almaya hamdolsun almaya başladılar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmettin mi tevekkül et gerisi Allah kerim. İşte bu büyük millet de böyle canladı. Bu bir sevda öyküsü Hazar'dan Balkanlar'a elhamdülillah.

Kayseri, asaleti ile feraseti ile cesareti ile becerisiyle, çalışkanlığı ile yerli ve milli duruşu ile iftihar ettiğimiz şehirlerin başında bulunuyor. Bu şehrin hakk yoluna gidenlerin asa olsam ellerine diyen şairleri ile iftihar ediyoruz. Sizlerin şahsında Kayserili olmayı bir şeref olarak kimliğinde taşıyan tüm Kayserililerle iftihar ediyoruz.

Kayseri her ziyaretimizde bizi samimiyetle bağrına bastı. Kayseri yapılan her seçimde bizi sandıkta zirveye taşıdı. Kayseri girdiğimiz her mücadelede en küçük bir tereddüt etmeden yanımızda yer aldı. Kayseri maruz kaldığımız her saldırıda göğsünü bize siper etmekden çekinmedi. Biz de bugüne kadar Kayseri'nin kalkınması için ne gerekiyorsa yaptık. Üretim, ticaret, sanayi, çalışkanlık, beceriklilik Kayserilinin hamurunda zaten var.

Kayseri'de geçtiğimiz yıl 1 milyar 800 milyon lirayı bulan bir önceki yıl 1 milyar 640 milyon liraya ulaşan yatırımların resmi açılışlarını yaptık. Bugün de Sahabiye ve Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaklaşık 800 konut ve 55 işyerinin açılışlarını gerçekleştireceğiz. Dönüşüm tamamlandığında kendimiz 900 yeni konuta daha kavuşmuş olacak.

Kayseri gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi. Özel sektörümüz zaten Kayseri'nin yüz akıdır. Kayseri'nin bizzati kendisi Türkiye sınırlarını aşarak bir dünya markası bir değer haline gelmiştir. 2023 hedeflerinin sembolü olan bu şehirin 2053 vizyonunun da sancaktarlığını yapacağına inanıyorum.

İkinci il kongremizi yaptığımız Kayseri'nin her zaman olduğu gibi bu yeni dönemin lokomotifliğini üstleneceğine inanıyorum. İlk kongremizi Şırnak'ta yaptık. Yarın da inşallah büyükşehir olarak Malatya'da olacağız.

Türkiye, bir yandan bölgesinde ve dünyada yaşanan büyük değişimin merkezinde mücadelesini sürdürürken kalkınmada da kararlılıkla yürüyor.

Gelişmiş denilen devletlerin bırakın dünyayı yönetmeyi kendi vatandaşlarına bile faydaları olmadığını müşayede ettik. Sömürülen bölgelerin ise yıldızının hızla parladığını görüyoruz. Türkiye işte bu ortamda hak ettiği yeri almanın mücadelesini veriyor. Bir kez daha altını çizerek tekrar ediyorum; Bizim kimsenin toprağında hakkında hukukunda kaynaklarında gözümüz yok. Sadece kendimizin ve yüzlerce yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz.

Binlerce kilometre uzaktan gelip, terör koridoru kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz.

Memurlar.Net
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