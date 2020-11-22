İzmir'de soba faciası: 1 ölü, 1 yaralı
|22 Kasım 2020 06:32
|+Aa- Yazdır
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba öldü, oğlu ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, saat 03.20 sıralarında Şehitler Mahallesi 52/51 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Giriş katta yaşayan baba Yaşar Ersan ve oğlu Erhan Ersan (47), sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden baba Yaşar Ersan, yadım istemek için bir yakının evine gitti. Bu sırada Yaşar Ersan fenalık geçirirken durum yakınları tarafından polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yaşar Ersan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ambulansa alınan oğlu Erhan Ersan ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Erhan Ersan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, baba Yaşar Ersan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Merve'nin katili polis memurunun meşru müdafaa oyunu tutmadı
22 Kasım 2020 08:59
|Memur bağlantılı 'dublörlü' tapu dolandırıcılığı: 8 kişi tutuklandı
21 Kasım 2020 19:23
|Üzerinden sahte kimlik, basın kartı ve krokiler çıktı
21 Kasım 2020 18:15
|Koronavirüs test kiti yapan firmanın kasasını çaldılar
21 Kasım 2020 17:19
|İşçiler köprüye çıktı: 2'si intihar girişiminde bulundu
21 Kasım 2020 15:48
|Afyonkarahisar'da arazi meselesinde kan döküldü
21 Kasım 2020 14:55
|Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bayraklı'da mahalle sakinleriyle buluştu
21 Kasım 2020 14:53
|Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
21 Kasım 2020 14:45
|Bursa'da yangında zarar gören Türk bayrağını polis ekipleri koruma altına aldı
21 Kasım 2020 13:58
|Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı 4 yıl sonra yakalandı
21 Kasım 2020 13:35