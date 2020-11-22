Binlerce yıllık tarihi su hattında sonbahar güzelliği
|22 Kasım 2020 09:35
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Zonguldak'ta,Teion Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşılayan, Çayır Su Mağarası'na su taşıyan orman içindeki dere, muhteşem manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Çaycuma ilçesine bağlı Çayır köyünde bulunan Çayır Su Mağarası, binlerce yıllık tarihiyle, geçmişi günümüze taşıyor. Filyos beldesinde bulunan, Karadeniz'in Efesi olarak adlandırılan M.Ö. 6'ncı yüzyılda kurulan ve M.S. 13'üncü yüzyıla kadar yerleşimin bulunduğu tahmin edilen Teion Antik Kenti'nin suyunu karşılaya mağaraya su taşıyan dere ile çevresindeki ağaçlar, güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Filyos beldesinden Çayır köyüne uzanan hatta bulunan derenin, Sofular köyü kısmında binlerce yıldır suyun aşındırdığı kaya parçaları bulunuyor. Doğaseverlerin sonbaharın gelmesiyle yürümek içn tercih ettiği dere çevresindeki sararan yapraklar da renk cümbüşü yaşatıyor.
MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER
Zonguldak'ta 28 yıldır mağara ve turizm üzerine araştırmalar yapan Engin Zaman, bölgedeki dere yatağının M.Ö. 6'ncı yüzyılda kurulan Teion Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşılamasıyla ön plana çıktığını söyledi. Dere yatağındaki güzelliğin herkes tarafından görülmesi gerektiğini ifade eden Zaman, "Çayır köyü mağarasına giden bir yol üzerindeyiz. Burası sadece doğa içerisinde patikadan yürümek değil ayrıca dere yatağında çok keyifli tabakaları da görmek ayrı bir güzellik. Burada tabakalar üzerinde gezebileceğiniz çok güzel bir alan. Burası Zonguldak'ın en yüksek noktasından mağaraya giden bir hat. O nedenle çok güzel bir nokta" dedi.
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