Menemen Belediye Başkanlığını Ak Partili aday kazandı
Menemen Belediye Başkanvekilliği kura çekimi yeniden yapıldı. Kurada kazanan AK Partili Aydın Pehlivan oldu. Daha önceki kuradan CHP'li Deniz Karakurt çıkmış, AK Parti kuraya itiraz etmişti.
|13 Ocak 2021 14:29
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Menemen Belediye Başkanvekilliği kura çekimi yeniden yapıldı. Kurada kazanan AK Partili Aydın Pehlivan oldu. Daha önceki kuradan CHP'li Deniz Karakurt çıkmış, AK Parti kuraya itiraz etmişti.
CHP itiraz etmişti
Menemen'de Serdar Aksoy'un tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından AK Partili Aydın Pehlivan ile başkanvekilliği için yarışan CHP'li Deniz Karakurt, 4. tur oylamadaki eşitlik sonucu yapılan kuradan çıkan isim olmuştu. AK Partili Pehlivan'ın başvurusu sonrası İzmir 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı almış, CHP de buna itiraz etmişti. Mahkemenin nihai kararı açıklanmadan İzmir Valiliği belediyeye resmi yazı göndererek kura çekiminin tekrarlanmasını istemişti.
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