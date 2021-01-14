Manisa'da çıkan yangında üç ev kullanılamaz hale geldi
|14 Ocak 2021 06:10
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Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Encekler Mahallesi'nde Aşkın Ercan, Çetin Helva ve Ünal Helva'ya ait bitişik üç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evlerin damlarında bulunan 15 büyükbaş hayvan, komşuların ahırlarına vatandaşlar tarafından tahliye edildi.
Çevredekilerin de müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken üç ev kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen 3 kişi ile hayvanları kurtarmaya çalıştığı sırada ayağından yaralanan Ayniye Helva'ya sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Dumandan etkilendiği için Kula Devlet Hastanesine kaldırılan ev sahibi Çetin Helva'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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