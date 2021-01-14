Manisa'da çıkan yangında üç ev kullanılamaz hale geldi

SBÜ REKTÖRÜ PROF. DR. CEVDET ERDÖL'DEN, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE SUÇ DUYURUSU Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Mersin Büyükşehir Belediyesince kent protokolü, belediye başkanları ve meclis üyelerine gönderilen yılbaşı hediye paketinde alkollü içecek yer almasıyla ilgili belediye başkanlığı çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesinin yılbaşında kişilere alkol ihtiva eden hediye paketlerini göndermesinin birkaç bakımdan irdelenmesi gereken bir husus olduğunu belirterek, "Birincisi, kanunen suçtur. Çünkü mevcut 4250 sayılı yasada, herhangi bir alkol ürününün hediye, promosyon, eşantiyon veya bedelsiz verilmesini veya satılmasını yasaklıyor. Hele çocuklara satılmasını zaten onun hapis cezası gerektiren bir suç olduğu tanımlanıyor. Dolayısıyla burada açık ve net bir şekilde suç işlenmiştir." dedi.