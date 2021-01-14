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Çocuğa yeni eşinin soyadı verilebilir mi?

Eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti kendisine verilen kadın, yeniden evlendi. Kadın çocuğuna yeni eşinin soyadını vermek için mahkemeye gitti, dava kabul edildi. Yargıtay "Türk hukuk sisteminde böyle bir uygulama yok" diyerek kararı bozdu. Yerel mahkeme kararında direnirse dava Yargıtay Genel Kurulu'na gidecek.
 14 Ocak 2021 09:01
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Çocuğa yeni eşinin soyadı verilebilir mi?


Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Yargıtay, boşanma sonucu velayet kendisine verilen kadının (anne), ortak çocuğun soyadını yeni kocasının soyadı ile değiştiremeyeceğine karar verdi. Yargıtay'ın örnek kararı ışığında, boşanan bir kadın ilk evliliğinden olan çocuğunun soyadını, yeni kocasının soyadı ile değiştiremeyecek. Ancak, içtihatlar ışığında çocuğun üstün yararı gerektiriyorsa, boşandıktan sonra çocuğuna bekarlık soyadını mahkeme kararıyla verebilecek. Yargıtay'ın karar verdiği davadaki olayda, Sivas'ta boşanan kadın ikinci kez evlendi. Kadın, aile mahkemesinde dava açarak, V. Y.'den boşandığını ve G. Y...kaya ile evlendiğini ortak çocuklarının soyadının kendilerinden farklı olması nedeniyle sorun yaşadıklarını ve ilk evliliğinden olan çocuğunun soyadının değiştirilmesini talep etti. Mahkeme, ilginç davayı kabul etti.

TEMYİZ EDİLDİ

Karar Yargıtay'da temyiz edildi. Yargıtay, mahkeme kararını usul ve kanuna aykırı bularak, oybirliğiyle 15 Ekim 2020'de bozdu. Bozma kararında davanın reddedilmesi istendi. Bozma kararı mahkemeye gönderildi. Sivas Aile Mahkemesi, velayeti alan kadının ilk evliliğinden olan çocuğa yeni evlendiği ikinci kocasının soyadını verebileceği kararında direnirse, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na taşınacak. Yargıtay kararı özetle şöyle:

"Davacı kadın dava dilekçesinde, ortak çocuğun babası olan davalı V. Y. ile Sivas Aile Mahkemesi'nin 2005/1022 Esas, 2005/991 Karar sayılı ilamı ile boşandıklarını, ortak çocuklarının velayetinin kendisine verildiğini, ikinci evliliğini G. Y...kaya isimli şahıs ile yaptığını, ortak çocuk ile kendi soyadlarının farklı olmasından dolayı sorunlar oluştuğunu ileri sürerek, ortak çocuğun soyadının "Y...kaya" olarak değiştirilmesini talep ve dava etmiştir.

REDDİ GEREKİRDİ

Taraflar arasındaki uyuşmazlık; evlilik birliği içinde doğan çocuğun evlilik içinde doğumla kazandığı soyadının, davacı annenin ikinci evliliği nedeniyle kazanmış olduğu soyadı ile değiştirilmesinin mümkün olup olmadığı noktasındadır. Türk hukuk sisteminde, evlilik birliği içinde doğan çocuğun babasının soyadını alabileceği veya içtihatlarla gerçekleşen duruma göre boşanma sonucu velayeti kendisine verilen annenin bekarlık soyadının çocuğun üstün yararının bulunması halinde alabileceği ve bu konuda başkaca bir yasal düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın reddi gerekirken kanun hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek davanın kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir."
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