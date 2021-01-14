1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsle değişen hayat: Dijital dünyada örnek bir öğretmen

Kilis Aslanbey İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Sibel Gündoğdu, pandemi sürecinde kurduğu Youtube kanalında Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla eş zamanlı anlattığı derslerle tüm öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlıyor-
 14 Ocak 2021 11:24
+Aa- Yazdır
Koronavirüsle değişen hayat: Dijital dünyada örnek bir öğretmen

- Pandemi sürecinde Youtube kanalı kuran Kilis Aslanbey İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Sibel Gündoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla eş zamanlı anlattığı derslerle tüm öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlarken, bu çabasıyla öğretmenlik için zaman ve mekanın önemli olmadığını gözler önüne seriyor.

Mesleğinde 12. yılı geride bırakan Kilis Aslanbey İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Sibel Gündoğdu, pandemi sürecinde ortak ders saatine katılamayan veya internet erişiminde sorunlar yaşayan öğrencilere, konuları tekrar etmelerini ve ellerinde bilgi kaynağı oluşturmalarını sağlamak amacıyla YouTube kanalı açtı.

Gündoğdu, nisan ayında hayata geçirdiği YouTube kanalında, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına uygun konu başlıklarında ders anlatıyor. İlkokul 3. sınıfın ikinci dönemindeki derslerle başlayan paylaşımlar, bu yıl 4. sınıf müfredatıyla devam ediyor.

Bilgiyi her koşulda aktarmanın bir yolunun mutlaka olduğunu gözler önüne seren Gündoğdu, ders içeriklerinin yanı sıra pandemi döneminde zamanının büyük bir bölümünü evde geçiren öğrencilerin el becerilerini geliştirecekleri etkinlikleri de YouTube kanalında paylaşıyor.

- "Öğrencilerin elinde bir çalışma kaynağı oluştu"

YouTube kanalı açma sürecini AA muhabirine anlatan Gündoğdu, uzaktan eğitim öncesinde hem öğrencilerinin etkinliklerini arşivlemek hem de diğer öğretmenlere etkinlik önerisinde bulunmak adına yaklaşık iki yıldır "sibel_ogretmen_" adlı Instagram hesabını kullandığını söyledi.

Uzaktan eğitim süreciyle birlikte hayatın içinde bazı zorlukların geliştiğini ifade eden Gündoğdu, "Maalesef her öğrencimizin şartları aynı olmadığı için ortak buluşma saatinde sıkıntılar yaşadık ya da internet erişiminde kısıtlamalar oldu. Bu durumda öğrencilerin katılımlarında azalmalar hissettim. Bu sıkıntıyı engellemek adına bir platform arayışına girdim ve YouTube kanalı fikri ortaya çıktı. Hem kendi öğrencilerimin konuları tekrar etme şansı, ellerinde bir bilgi kaynağı bulundurma imkanı oldu hem de diğer bölgelerdeki öğrencilerin elinde bir çalışma kaynağı oluştu. Geçtiğimiz nisan ayından itibaren YouTube kanalı üzerinden eğitime devam ediyorum." dedi.

Gündoğdu, uzaktan eğitimin başladığı ilk günden itibaren YouTube kanalındaki konu başlıklarını Milli Eğitim Bakanlığının yıllık müfredatına, sınıf seviyesine ve haftalık kazanımlara göre belirlediğini aktardı.

- "Öğretmenlik bana göre başka bir yerdeki çocuğun hayatına da dokunabilmek"

Takipçi kitlesinin öğrenciler, anne ve babalar ile meslektaşlarından oluştuğunu belirten Gündoğdu, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesleğimizin en güzel tarafı geri dönüşler. Yaptığınız bir çalışmanın bir kaç ay sonra veya yıllar sonra bir çocuğun hayatına etki ettiğini gördüğünüzde çok mutlu oluyorsunuz. Bu zamana kadar bunu sadece kendi öğrencilerimden alıyordum. Ama uzaktan eğitimle ve YouTube kanalı ile birlikte bu sürece ülkedeki diğer çocuklar da dahil oldu. Hiç bilmediğim bir okuldaki bilmediğim bir öğrencinin de başarısına katkıda bulunmuş oldum.

Çok güzel dönüşler aldım. Gerek çocukların kendilerinde gerekse anne ve babalarından, onlara sağladığım destek ve yardımlar için çok güzel dönüşler alıyorum. Bu da beni motive ediyor. Çünkü öğretmenliği nasıl ki yer ve zamanla sınırlandıramıyorsanız, sadece bir sınıfın içindeki öğrenci ile de sınırlandıramıyorsunuz. Gerçek öğretmenlik bana göre başka bir yerdeki başka bir çocuğun hayatına da dokunabilmekti bu sayede bunu yapma fırsatı bulduğuma inanıyorum."

YouTube kanalının çok yeni olduğunu, o nedenle şu an için sadece kendi öğrenci müfredatına bağlı kalmak durumunda bulunduğunu ancak diğer seviyelerden de istek aldığını belirten Gündoğdu, en kısa zamanda ders kaynaklarını farklı sınıf seviyelerine de taşımak istediğini, böylece daha geniş bir kitleye faydasının olacağına inandığını söyledi.

- "Bu süreçte belki sınıfta yakalayamadığımız farklı sıcaklıklar yakaladık"

İçinde bulunulan sürecin herkesi yorduğunu çünkü eğitim, sağlık ve günlük yaşam anlamında her şeyin sıra dışı bir sürece girdiğini dile getiren Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Öğretmenler de öğrenciler de veliler de hep olumsuz tarafını görüyoruz bu sürecin çünkü istediğimiz gibi bir eğitim ortamında olamamaktan dert yanıyoruz. Tabii ki hiçbir eğitim şartı, bir sınıfın içinde öğrencilerinizin gözlerinin içine bakarak, onlara gülümseyerek, onlara dokunarak ders anlatmak kadar verimli değil. Ama her alanda sıra dışı bir durum olduğu için eğitimciler olarak bu süreci yine en verimli şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Gerek çocuklarla irtibatımızı sağlam tutmak, gerek derse olan yakınlığı canlı tutmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Bu süreçte belki sınıfta yakalayamadığımız farklı sıcaklıklar yakaladık. Herkes birbirini bir çeşit evinde ağırlamış oldu, belki kendisini sınıfta rahat hissetmeyen öğrenciler bile uzaktan eğitim sırasında evde kendisini çok daha rahat hissetti. Bu durumda olan öğrencilerim oldu. Sınıfta çok çekinen, parmak kaldırmayan öğrencilerin uzaktan eğitimde çok daha aktif çok daha başarılı olduklarını da gördüm. Farklı sohbet ortamları gelişti. Mesela elimize çayımızı alıyorduk hep birlikte çay içelim diyorduk çocuklarla. Böyle sohbet ortamlarımız da gelişti. Bu sürecin de böyle faydaları olduğunu düşünüyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Evini dersliğe çevirdi, öğrencilere yabancı dili sevdiriyor
13 Ocak 2021 21:32		 2021 yılı BİLSEM Öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı
13 Ocak 2021 01:17
Ahizer öğretmen öğrencilerine 'gönül gözü' ile müzik öğretiyor
12 Ocak 2021 11:42		 MEB, öğretmenevlerine ihtiyaç fazlası personel alınmaması için tedbir aldı
12 Ocak 2021 00:08
Doğa tutkunu öğretmen 'evde kalarak' örnek oluyor
11 Ocak 2021 21:44		 Gönüllü öğretmenler Nusaybin'de duvarları resimlerle süslüyor
10 Ocak 2021 12:08
Öğretmenler, öğrencilere kitap ulaştırmak için seferber oldu
09 Ocak 2021 18:08		 Azmin adı: 'Reşit öğretmen'
07 Ocak 2021 21:29
Öğretmenler sahneye öğrencileri için çıktı
07 Ocak 2021 14:05		 Öğretmenler sokak hayvanları için caddelere mama bıraktı
03 Ocak 2021 19:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:43 - 'Geçen yıl 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik'11:42 - Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı11:40 - Taksim'de yapılan caminin genel inşaatının yüzde 95'i tamamlandı11:37 - Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyi erimeye başladı11:36 - 2021 ve 2022 yıllarında dışarıdan uzman erbaş alınmayacak11:28 - Kovid-19'un kökenini araştıracak DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentine ulaştı
11:24 - Koronavirüsle değişen hayat: Dijital dünyada örnek bir öğretmen11:17 - Tosun Paşa filmi gerçek oldu: Kız isteme kavgası11:13 - Fitch Ratings Türkiye'de büyümenin hız kazanmasını bekliyor11:10 - e-Devlet Kapısı'ndan memnuniyet oranı yüzde 95 oldu11:02 - KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı11:00 - Yeni Şafak yazarı Karagül: Sosyal medya şirketleri Türkiye'ye saldıracak
10:43 - 4 il için kar yağışı uyarısı10:42 - Gram altın 441 lira seviyelerinde10:41 - Doktora bıçakla saldıranı etkisiz hale getirmişti... 'Ayın polisi' seçildi10:39 - 'Alışverişte kese kağıdı veya karton torba tercih edilmeli'10:38 - Türkiye'de 2020'de 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı
10:36 - Aleyna'nın katil zanlısı İranlı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
Öğretmen ve mühendislerin de olduğu 48 kişiye terörden gözaltı kararı
Bahçeli: Seçim barajı makul düzeye inmeli
Tez yazıp, ödev hazırlayan site sahiplerine hapis cezası
CHP'li Başkan, '36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var' demişti. 2 yıl hapisle yargılanıyor
4 il için kar yağışı uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
el lezzeti 1
uzay boşluğu 2
chia tohumu 1
Eskimo 1
şekerli yoğurt 4
kvkk'nun whatsapp hakkında inceleme başlatması 1
eve gelen misafir çocuğu 2
salça 3
günün sözü 1
yoğurtlu 2
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam