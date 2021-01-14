1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünya genelinde 2 bin 200'den fazla hemşire yaşamını yitirdi

 14 Ocak 2021 21:04
+Aa- Yazdır
Dünya genelinde 2 bin 200'den fazla hemşire yaşamını yitirdi

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 bin 200'den fazla hemşirenin yaşamını yitirdiğini belirterek, virüsün hemşireler üzerinde toplu travmaya neden olduğunu gösteren yeni kanıtlar bulunduğu uyarısında bulundu.

130 ülkeden yaklaşık 27 milyon hemşirenin kayıtlı olduğu Cenevre merkezli Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında ön safta çalışan hemşireler arasında koronavirüs vakalarının yüksek seviyelerde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, hemşirelerin sürekli artan iş yükü, devam eden taciz ve aşı karşıtlarının protestoları karşısında psikolojik sıkıntılarının giderek arttığının altı çizildi.

Salgın sürecinde yapılan araştırmalarda, Kovid-19'un hemşireler için "benzersiz ve karmaşık bir travma biçimi" oluşturduğu aktarılan açıklamada, bu durumun gerek hemşireler gerekse çalıştıkları sağlık kurumları açısından kısa ve uzun vadede "potansiyel olarak yıkıcı sonuçları" olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, hükümetlerin konuya derhal bir çözüm getirmemesi durumunda salgının hemşirelik mesleğine nesiller boyuncu zarar verebileceğine dikkat çekildi.

- Dünyada 6 milyon hemşire açığı var

Kovid-19'un hemşirelerin mesleği bırakmasını tetikleyebileceği ileri sürülen açıklamada, halen dünyada hemşirelik mesleğinde 6 milyon istihdam açığının olduğu, gelecek 10 yılda emekli olacak 4 milyon hemşireyle bu sayının 10 milyona çıkacağı kaydedildi.

Açıklamada, salgının başından bu yana 2 bin 200'den fazla hemşirenin yaşamını yitirdiği ve virüsün hemşireler üzerinde toplu travmaya neden olduğunu gösteren yeni kanıtlar bulunduğu belirtildi.

ICN'ye ulaşan araştırma sonuçlarına göre, Japonya'daki hastanelerdeki hemşirelerin yüzde 15'i salgın sürecinde istifa etti. Bu ülkedeki hemşirelerin yüzde 20'si pandeminin ilk dalgası sırasında "ayrımcılık veya önyargılı tutuma maruz kaldıklarını" bildirdi.

ABD Hemşireler Derneği, ülkedeki hemşirelerin yüzde 51'inin salgın sürecinde "iş yoğunluğundan bunaldığını", ülkedeki sağlık çalışanlarının yüzde 93'ünün stres yaşadığını ve yüzde 76'sının yorgunluk ve tükenmişlik hissettiğini bildirdi.

- İspanya'daki hemşirelerin yüzde 80'i kaygı ve tükenmişlik hissi içinde

Brezilya'daki hemşirelerin yüzde 49'u kaygı, yüzde 25'i depresyon ve Çin'deki hemşirelerin yüzde 60'ı tükenmişlik, yüzde 90'ı endişe hissi yaşıyor.

Afrika'daki 13 ülkede yapılan araştırmaya göre ise sağlık çalışanlarının yüzde 20'si depresyon belirtisi gösteriyor. Salgın öncesinde bu oran yüzde 2 civarındaydı.

İspanya'daki hemşirelerin yüzde 80'inin kaygı ve artan tükenmişlik, İsrail'deki hemşirelerin yüzde 40'ının Kovid-19 hastalarına bakmaktan korkma ve Avustralya'daki sağlık çalışanlarının yüzde 61'inin tükenmişlik ve yüzde 28'inin depresyon bildirdiği kaydedildi.

ICN yöneticilerinden Howard Catton, "Mevcut hemşirelik nüfusunun yalnızca yüzde 10-15'i Kovid-19 etkisiyle işini bıraksa bile 2030 yılına kadar potansiyel olarak 14 milyon hemşire açığımız olabilir ki bu, mevcut hemşirelik iş gücünün yarısına eşit." uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Kovid-19 aşısı vuruldu
14 Ocak 2021 20:49		 DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı mart ayında gelmeli
14 Ocak 2021 19:14
Moderna'dan korkutan açıklama: Kovid-19 sonsuza kadar sürecek
14 Ocak 2021 13:01		 Kovid-19'un kökenini araştıracak DSÖ heyeti, Çin'in Vuhan kentine ulaştı
14 Ocak 2021 11:28
Bitcoin şifresini unuttu, sadece 2 hakkı kaldı. 220 milyon dolarını kaybedebilir
14 Ocak 2021 08:25		 Trump'la ilgili azil maddesi kabul edildi
14 Ocak 2021 00:28
İngiltere Başbakanı: Yoğun bakım üniteleri büyük risk altında
13 Ocak 2021 21:38		 Azerbaycan'dan, Türk firmalara davet
13 Ocak 2021 18:04
ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump için azil oturumunu başlattı
13 Ocak 2021 17:48		 Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp gezdi
13 Ocak 2021 16:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:03 - 'Peçe ve çarşaf yasak' diyen öğretim üyesine soruşturma22:01 - İklim değişikliği çocukların günlük besin çeşitliliğini azaltıyor22:00 - 1000 metrekareden büyük yapılarda sarnıç zorunlu oluyor21:44 - Hatay'daki içme suyunun zehirli olduğu iddiasını yalanladı21:30 - Kovid-19 geçirenlere 'kardiyolojik kontrol' uyarısı21:17 - Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
21:06 - Polisin kafasını telsizle ezmişti! Ağır Cezada yargılanacak21:04 - Dünya genelinde 2 bin 200'den fazla hemşire yaşamını yitirdi20:58 - FETÖ'den gözaltına alınan 8 öğretmen itirafçı oldu20:57 - Facebook Türkiye Direktörü'nden WhatsApp açıklaması20:55 - 'Yavşak' sözü mahkemelik oldu, son noktayı Yargıtay koydu20:49 - 67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Kovid-19 aşısı vuruldu
20:46 - Düşük faizli kredi gayrimenkul sektörüne can suyu oldu20:41 - Ordu'da rüzgar enerji santrali sayısı artırılacak20:40 - Kovid-19 sürecinde uzaktan satışlardaki şikayetler arttı20:38 - PTT ile Azerpost hızlı para transferi konusunda anlaştı20:36 - Antalya Havalimanı 140 rotadan 10 milyon yolcuyu ağırladı
20:34 - Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aşıda öncelikli meslek grupları sıralaması belli oldu-Tam liste
MEB'den yeni karne notu açıklaması
Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
KPSS 2020/2 tercih sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25-30 milyon doz aşı daha gelecek
Meteoroloji yarın için uyardı! Kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor
WhatsApp'tan yeni açıklama! Karar sonrası neler değişecek?
Öğretmenlerden, Nagehan Alçı'ya videolu yanıt
4 il için kar yağışı uyarısı
Veliler dikkat! 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte zehir kattı, tüm aile sütü içti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
göç 1
içinden tren geçen pazar yeri 2
kapıdan kovulsa bacadan girmek 1
üniversite okumanın anlamsızlaşması 2
sibirya'da bulunan mamut fosilleri 1
kaynatırken sütün kesilmesi 1
Ayçiçek yağına yüzde 20 zam söylentisi 4
Stefan Zweig okurları 3
şarkıları bir buçuk hızda dinlemek 1
her yemekten sonra soda içmek 2
SON İLANLAR
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Trabzon Çaykara Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 5 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cermik SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Kargı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam