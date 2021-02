Belediye başkanı SGK denetçisinden şikayetçi oldu

"Osmaneli halkı SGK denetiminin ve onu koruyan müdürünün zulmünden bunaldı" diyen Başkan Şahin, SGK il Müdürü ve SGK denetmeni soruşturmanın selameti için görevde olmamalıdır ifadesinde bulundu.

pazaryerigundem.com sitesinde yer alan habere göre; Başkan Şahin konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Osmaneli halkı 1980 öncesinde ilçesinde teröre müsaade etmemiş ve devletinin yanında yer almıştır.15.Temmuz da hain fetö terör örgütünün darbe girişimine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını beklemeden sokağa çıkan liderine ve seçilmiş hükümetine sahip çıkan ilçedir.Osmaneli ilk kez Türk hakimiyetine girdiği "1075 yılından günümüze, kesintisiz Türk kenti"olma özelliğini taşıyan örnek bir ilçedir.

Üç yıla yakın bir süredir Osmaneli'de önyargılı ve İlçe halkının nefret ettiği SGK Denetmeninin yarattığı ve artık kendisininde içinden çıkamaz bir hale geldiği bir kaosa sürüklenmiştir. Türkiye'nin her yerinde olan emekliliğine 2-3 ay gibi kısa süreler kalan ve belli bir yaşta oldukları için özel sektörün çalıştrmadığı vatandaşlarımızın sigorta pirimlerini gerektiğinde kendileri ödeyerek inşaatlarda emekliliklerini tamamlamaları ve sonrası emekli olmalarını inceleme konusu seçen bu SGK Denetmeninin yarattığı durum ilçemizde en büyük sorun haline gelmiştir.

Şu ana kadar ilçemizde nerdeyse tüm inşaat dosyaları inceleme konusu yapılmaktadır.Emekli olup emekli aylığı almakta olan 35-40 kişinin emekliliği iptal edilmiştir.Emekliliği iptal edilen ve 60-90 yaş arasında artık çalışacak durumuda kalmayan bu kişiler sağlık sigortasından yararlanamaz,ilaçlarını alamaz,temel ihtiyaçlarını karşılayamaz,eşinin dostunun veya belediyenin yardımlarıyla çok kötü koşullarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmışlardır.60-90 yaş arasındaki bu emeklilik hakları elinden alınan vatandaşlarımıza 100.000 -980.000 TL arasında değişen cezalar SGK tarafından tebliğ edilmektedir.İnşaat sahiplarine kesilen idari para cezaları artık onları hayatlarından bezdirmiştir.Muhasebeciler,İşverenler,Emekli olmuş vatandaşlar hakkında suc duyuruları yapılarak yüzlerce kişi mahkeme önlerinde sürünür konuma getirilmiş durumdadır.Osmaneli den bugüne kadar inşaatlarda çalışan ve çoğu emekli 700 kişiden fazla sigortalı ifadeye çağrılmıştır.Bu büyük bir zulümdür ve Türkiye de örneğide yoktur.

SGK 10 yıl-20 yıl önce kapattığı ilişkisiz belgesi verdiği dosyaları bugün inceleme konusu yapmakta ve 15-16 maddeden oluşan evrak ve belgeleri bugün işverenlerden talep etmektedir.Osmaneli de neredeyse inşaatı olupta ceza yemeyen inşaat dosyası kalmıyacak duruma gelinmiştir.Emekliler SGK Denetmenince korkutularak hazırladığı şablon tutanağa imza attırılmakta ve sonrada emeklilikleri iptal ettirlmektedir.Emekliler ve işverenler perişan edilmiştir.Osmaneli de inşaat dosyası olanlar için uyku ve huzur kalmamıştır.SGK Müdürü bu konuda defalarca uyarılmasına rağmen değişen bir şey olmamıştır.

Osmaneli'de 60-90 yaş arasındaki emekliliği iptal edilen,inşaat dosyasından ceza alan işverenler bunalımdadır.Kanser olanlar,aklını yitirenler ve utancından eve kendilerini hapsetmiş ac açık insanlara belediye olarak destek olmaya çalışıyoruz.Kendini her şeyin üzerinde gören SGK denetmeni görevini hala sürdürmekte ve Osmaneli de zulüm devam etmektedir.Kanser olanlar tedavilerini emeklilik haklarını yitirdikleri için yaptıramamakta,ilaçlarını alamamaktadırlar.İnsanları ölüme terkeden bu anlayıştan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olması durumunda Bilecik SGK da kimse görevde kalamaz.Milletvekilimiz ve İl Başkanımız ve bizler konuyla ilgileniyoruz.Ama bugüne kadar SGK Müdürü bu konuyu hep idare etme yoluna gitmiştir.Şu an deneyimli SGK müfettişlerimizce konu çözüme kavuşturulmak için büyük uğraş kaydedilmektedir.Ama bu incelemenin selameti acısından Bilecik SGK Müdürü ve Osmaneli'yi bu konuma sokan SGK denetmeni görevde olmamalıdır.Onlar kendilerinin haklılığını ispatlamak için ellerindeki dosyaları tehdit aracı olarak kullanmakta ve zulme devam etmekedirler.Onlar Bilecik SGK da iken Osmaneli de zulüm bitmez.

Üç-Dört gün önce Osmaneli de Şaban Kamalı diye bir kardeşimiz intihar etti. Bu intiharın nedeni SGK zulmünün ne boyutta olduğunu göstermektedir. Osmaneli de inşaat yapmış olanlar korku içinde sıra ne zaman bize gelecek diye beklemektedirler. İntihar eden kardeşimizede Osmaneli de incelemenin kendisine gelmesi durumunda SGK denetmeninin yanlı tavrına göre değil gerçek duruma göre ifade vermesi söylenmiştir. Bu kardeşimizde ilçemizde SGK dan emekliliği iptal edilenlerin, işverenlerin ne kadar büyük rakamlar ödediğini bildiği için bunalıma girmiş ve hayatına son vermiştir. SGK müdürü ve SGK denetmeni daha fazla can yakmadan Bilecik SGK yı ve mümkünse Bilecik ilini terketmelidirler. Onlara ALLAH Osmaneli halkına verdikleri zulmün, eziyetin bedelini soracaktır. Ama ilahi adaleti SGK Müdürü ve SGK denetmeni bu dünyada vermelidir" dedi.