Hesabınız güvende mi? 3 milyar e-posta ve şifresi internete sızdı

Uzmanlar bunun "çevrimiçi olarak paylaşılan en büyük çalıntı veri listesi" olduğunu vurguladı.

Compilation of Many Breaches (Comb) olarak nitelen bu saldırı aslında tek bir saldırı değil, daha çok internette daha önce tespit edilen geçmiş saldırıların derlenmesi. Şu an için bu paylaşımın kaynağı ve konumuna dair herhangi bir bilgi bulunamadı.

Gerçekleştirilen bu saldırının, 2017 yılında yine benzer bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyla aynı kökene sahip olabileceği düşünülüyor.

Bu güvenlik açığını ortaya çıkaran güvenlik şirketi CyberNews raporlarına göre, bilgisayar korsanları toplamda 15,2 milyar hacklenmiş hesap ve 2,5 milyardan fazla farklı e-posta bilgisi biriktirdi.

Comb saldırılarında, hackerler ele geçirdikleri kişisel verilerle çevrimiçi ortamlarda satın alma işlemleri yapabiliyor.

Kaynak: Euronews