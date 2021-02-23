1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadir Şeker'in dosyası, yeniden istinaf mahkemesinde

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker (20)'in dosyası, eksiklerin giderilmesinin ardından yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.
 23 Şubat 2021 10:02
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Ardından suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Karar sonrası dosyanın gönderildiği istinaf mahkemesi, bazı eksiklerin giderilmesi için çalışma başlattı. Karardan sonra Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, Kadir Şeker hakkında 'planlı cinayet' işlediğini öne sürerek, savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılığın yaptığı soruşturma sonucu şikayet hakkında takipsizlik kararı verildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarının, dosyaya dilekçe hakkı tanınmasının ardından savcılıkta da eksiklerin giderilmesi sonrası Kadir Şeker'in yargılama dosyası, yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polis memuru eşini öldüren kadına 20 yıl hapis cezası
22 Şubat 2021 16:17		 Polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis
19 Şubat 2021 21:07
Darende Belediye Başkanı aldığı cezadan dolayı görevden uzaklaştırıldı
19 Şubat 2021 20:34		 Avukat ve haciz memurunu yakmaya çalışan sanıklara ceza yağdı
18 Şubat 2021 14:12
Yargıtay eski üyelerinin yargılamasında 'İbrahim Okur' tanık olarak dinlendi
18 Şubat 2021 12:57		 Savcı, Perinçek'e hakaret davasında Doğu Türkistan'lı sanığın beraatini istedi
18 Şubat 2021 12:55
Akar ve Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı müebbet
17 Şubat 2021 15:57		 Sağlık çalışanlarının darbedilmesi davasında sanıklara ceza yağdı
17 Şubat 2021 12:46
Büyükçekmece'de 'seçmen usulsüzlüğü' davasında zorla getirme kararı
17 Şubat 2021 12:36		 Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için istenen ceza belli oldu
17 Şubat 2021 11:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Taş ocağında ölen 3 işçinin ölüm nedeni belli oldu12:05 - Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 57 gözaltı kararı11:58 - Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi11:55 - Üniversite şehirlerinde kiralık evler boş kaldı: Esnaf öğrencileri bekliyor11:55 - 1 günde 3 yunusun ölü bulunmasının nedeni ortaya çıktı11:53 - Bu ilçeye il dışından gelenler 10 gün karantinaya alınacak
11:44 - 'Kovid-19 Kalkanı' hastanelerde denenmeye başladı11:33 - Sosyal medyada çocuklar için risk taşıyan 1027 içeriğe müdahale etti11:31 - Z kuşağı, teknolojik altyapısı kuvvetli mesleklere yöneliyor11:29 - Kovid-19'a karşı 'elektronik maske' geliştirildi11:27 - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü11:24 - Yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi konut ve konaklama tercihlerini değiştirdi
11:24 - Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı11:23 - Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit ödemesi 1 Mart'a kadar yapılmalı11:20 - Altının gram fiyatı 408 liradan işlem görüyor11:15 - Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!11:12 - Akkuyu NGS'nin bu yıl sonunda yüzde 27,5'inin tamamlanması hedefleniyor
11:06 - Bahçeli: Bizim dağa gönderecek tek bir gencimiz yoktur
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor
Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
Bir anda ara seçim olabilir
Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Erdoğan, kabine ve Ak Parti yönetiminde değişikliğe gidecek!
Normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak
Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller
Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması iptal edilen sözleşmeli öğretmeni Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
umarca 2
kan hastalıkları 1
Matkap 2
Yeni Nesil Doğrulama Platformu 2
Fenerbahçe 2
kemal sunal 2
hiperkarotenemi 1
ney 1
lüsid rüya 1
En uzun canlı 1
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam