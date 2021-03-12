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Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 1740 sözleşmeli Astsubay alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 1640, Sahil Güvenlik Komuntalığı da 130 sözleşmeli astsubay almak için ilana çıktı
 12 Mart 2021 15:30
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 1740 sözleşmeli Astsubay alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 1640 sözleşmeli Astsubay alacak

Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 28 Mart 2021

Başvuru tarihleri ( 15-28 Mart 2021) arasında gerçekleştirilecektir.

Jandarma Genel Komutanlığı ilanı için tıklayınız

2019-2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alan adaylar ilana başvuru yapabilecektir.

Başvurular sadece vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır

Sahil Güvenlik Komutanlığı 130 sözleşmeli Astsubay alımı yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı ilanı için tıklayınız

TEMİN SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www sg. gov.tr vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris İNTERNET ADRESİ JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ PERSONEL TEMİN SİSTEMİNDEN YAPILACAKTIR.
Memurlar.Net
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