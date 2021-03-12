Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 1740 sözleşmeli Astsubay alacak
|12 Mart 2021 15:30
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Jandarma Genel Komutanlığı 1640 sözleşmeli Astsubay alacak
Jandarma Genel Kom. Sözleşmeli Astsubay alacak. Son başvuru tarihi 28 Mart 2021
Başvuru tarihleri ( 15-28 Mart 2021) arasında gerçekleştirilecektir.
Jandarma Genel Komutanlığı ilanı için tıklayınız
2019-2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alan adaylar ilana başvuru yapabilecektir.
Başvurular sadece vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır
İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır
Sahil Güvenlik Komutanlığı 130 sözleşmeli Astsubay alımı yapacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı ilanı için tıklayınız
TEMİN SÜRECİNDE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME www sg. gov.tr vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris İNTERNET ADRESİ JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ PERSONEL TEMİN SİSTEMİNDEN YAPILACAKTIR.
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