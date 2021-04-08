Borsa güne yükselişle başladı
|08 Nisan 2021 10:18
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,34 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.422,22 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,41 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,03 ile turizm oldu.
BIST 100 endeksi dün, banka hisselerindeki toparlanmaya karşın günü yüzde 0,19 değer kaybıyla 1.417,89 puandan tamamladı.
Analistler, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.465 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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