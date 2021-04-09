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Hepsi çöktü: Facebook, Instagram, Facebook Messenger...

Facebook, Instagram ve Facebook Messenger, dünya çapında erişim sorunları yaşıyor. Bu, son bir ayda Facebook'un sahip olduğu hizmetlerde yaşanan ikinci çöküş.
 09 Nisan 2021 01:24
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Hepsi çöktü: Facebook, Instagram, Facebook Messenger...

Facebook, Instagram ve Facebook Messenger, dünya çapında kullanıcıları rahatsız eden erişim sorunları yaşıyor.

Erişim sorunları milyonlarca kullanıcıyı etkilerken bazıları hiç erişemiyor.

Bu, Facebook'un sahip olduğu tüm hizmetlerin, 19 Mart'tan sonraki ikinci çöküşü.

Bazı kullanıcılar hesaplarına erişebiliyor ancak Haber Kaynağını yenileyemiyorlar.
Anadolu Ajansı
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