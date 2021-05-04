1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaymakam yüz kızarttı

Eski Beykoz Kaymakamı A.K.'nin, otomobilde bir kadınla cinsel birliktelik yaşadığı sırada kendisini gören çocuğu tehdit edip üzerine araç sürdüğü öne sürüldü
 04 Mayıs 2021 08:07
+Aa- Yazdır
Kaymakam yüz kızarttı

İstanbul'da, evli ve 3 çocuk babası eski Beykoz Kaymakamı A.K. (56), geçen yıl 17 Temmuz'da Beykoz Kaynarca'daki ormanlık arazinin girişinde araç içinde bir kadınla cinsel birliktelik yaşıyordu. 16 yaşındaki U.Y. isimli çocuk da evine gitmek için kullandığı araziden geçerken beyaz renkli Skoda marka 34 AG.. 1.. plakalı aracı gördü.

Durumu fark edip yoluna devam eden çocuğa kaymakam, "Ne bakıyorsun, utanmıyor musun?" dedi. U.Y. ise "Asıl sen utanmıyor musun? Evler var burada. Benim gibi çocuklar bu yoldan geçiyor, aileler var" diyerek tepkisini gösterdi.

Bunun üzerine A.K., "Yürü lan bacaklarını kırarım. Kaymakamım lan ben" dedikten sonra küçük çocuğu kovaladı, aracına dönüp araçla çocuğu ezmeye çalıştı. Çocuğun çığlık sesiyle komşular olaya müdahale etti.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERDİ

Eski kaymakam, bölgeden uzaklaşırken "Seni vuracağım, bulacağım seni" şeklinde tehditler savurdu. U.Y. şikayetçi oldu. Aracı kiraladığı tespit edilen kaymakamın koruması olayla ilgili ifade verdi.

Koruma, mesai sonrası aracı kaymakama bıraktığını, araçtaki şahsın kendisi olmadığını ifade etti.

Hakkında soruşturma açılan kaymakamın, olaydan birkaç gün sonra emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı.

DİLEK YAMAN DEMİR
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İşçi servisi yan yattı: 1 ölü, 20 yaralı
04 Mayıs 2021 08:45		 Thodex skandalında mafya şüphesi
04 Mayıs 2021 08:00
Bu cani de kurtuldu! Bıçakladığı kadınla evlendi
04 Mayıs 2021 07:42		 EGM'den 'biber gazlı müdahaleye' açıklama: Örgütlü provokasyon
04 Mayıs 2021 06:22
Çekici ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yanarak hayatını kaybetti
04 Mayıs 2021 06:12		 Alkollü sürücü polis noktasına daldı, polisler kıl payı kurtuldu
03 Mayıs 2021 22:35
1 Mayıs'ta gözaltına alınan 256 kişi serbest bırakıldı
03 Mayıs 2021 21:40		 Serbest bırakıldığı gün yine hırsızlıktan gözaltına alındı
03 Mayıs 2021 20:54
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın
03 Mayıs 2021 20:24		 2 bin yıllık sikkelere müşteri ararken jandarmaya yakalandı
03 Mayıs 2021 19:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:45 - İşçi servisi yan yattı: 1 ölü, 20 yaralı08:42 - Uzmanı yanıtladı: Aşı kalp kası iltihabına neden oluyor mu?08:31 - Giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı08:20 - Sağanak görülecek, sıcaklıklar azalacak08:16 - Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisi bahçesindeki ağaç köklerinde yangın çıktı08:12 - Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
08:10 - Yılmaz Vural: Soyunma odasında bana küfür etmiş! Bana bir de!08:07 - Kaymakam yüz kızarttı08:00 - Thodex skandalında mafya şüphesi07:55 - Sarallara operasyon: Üsküp'te yakalandı, İstanbul'da tutuklandı07:50 - Avrupa aşı şartıyla kapılarını açıyor! Hangi aşılar geçerli olacak?07:42 - Bu cani de kurtuldu! Bıçakladığı kadınla evlendi
07:35 - 2 kişide İngiltere varyantı tespit edildi, 30 kişi karantinaya alındı07:27 - Kapanma döneminde Türkiye'ye moral07:20 - Tam kapanmada internet kullanımı tavan yaptı07:11 - CHP'den Cumhurbaşkanı adayı için 'İmamoğlu' formülü06:50 - Akşener'in 'ne kadar gariban varsa içeride' dediği FETÖ'nün garibanları
06:40 - Bayram sonrası kontrollü açılma: Önce okullar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık'tan 81 ile çok kritik 'market' talimatı: İzin verilmeyecek
Bayram sonrası kontrollü açılma: Önce okullar
Eşimin sabıkası var, Adalet Bakanlığında memur olabilir miyim?
Balon balığı avlayana para verilecek
Kaymakam yüz kızarttı
EGM'den 'biber gazlı müdahaleye' açıklama: Örgütlü provokasyon
Akşener'in 'ne kadar gariban varsa içeride' dediği FETÖ'nün garibanları
Avrupa aşı şartıyla kapılarını açıyor! Hangi aşılar geçerli olacak?
Thodex skandalında mafya şüphesi
CHP'den Cumhurbaşkanı adayı için 'İmamoğlu' formülü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oyun oynarken kural uydurmak 2
süper mario 4
yeni gün 2
Hayal satmak 2
füruğ ferruhzad 1
Kore savaşı anıtı 1
beşiktaş hatay maçı 1
sergen yalçın 6
kök hücre 2
alabaş 3
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Çelebi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam