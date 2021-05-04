Kaymakam yüz kızarttı
|04 Mayıs 2021 08:07
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İstanbul'da, evli ve 3 çocuk babası eski Beykoz Kaymakamı A.K. (56), geçen yıl 17 Temmuz'da Beykoz Kaynarca'daki ormanlık arazinin girişinde araç içinde bir kadınla cinsel birliktelik yaşıyordu. 16 yaşındaki U.Y. isimli çocuk da evine gitmek için kullandığı araziden geçerken beyaz renkli Skoda marka 34 AG.. 1.. plakalı aracı gördü.
Durumu fark edip yoluna devam eden çocuğa kaymakam, "Ne bakıyorsun, utanmıyor musun?" dedi. U.Y. ise "Asıl sen utanmıyor musun? Evler var burada. Benim gibi çocuklar bu yoldan geçiyor, aileler var" diyerek tepkisini gösterdi.
Bunun üzerine A.K., "Yürü lan bacaklarını kırarım. Kaymakamım lan ben" dedikten sonra küçük çocuğu kovaladı, aracına dönüp araçla çocuğu ezmeye çalıştı. Çocuğun çığlık sesiyle komşular olaya müdahale etti.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERDİ
Eski kaymakam, bölgeden uzaklaşırken "Seni vuracağım, bulacağım seni" şeklinde tehditler savurdu. U.Y. şikayetçi oldu. Aracı kiraladığı tespit edilen kaymakamın koruması olayla ilgili ifade verdi.
Koruma, mesai sonrası aracı kaymakama bıraktığını, araçtaki şahsın kendisi olmadığını ifade etti.
Hakkında soruşturma açılan kaymakamın, olaydan birkaç gün sonra emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı.
DİLEK YAMAN DEMİR
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