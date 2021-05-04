Dolar güne 8,28 TL'den başladı
Dolar güne 8,28 TL, avro ise 9,97 TL'den güne başladı
|04 Mayıs 2021 09:39
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