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Dolar güne 8,28 TL'den başladı

Dolar güne 8,28 TL, avro ise 9,97 TL'den güne başladı
 04 Mayıs 2021 09:39
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Dolar güne 8,28 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,27908,2800
Avro9,96909,9700
Sterlin11,470011,5300
ANKARA
ABD Doları8,25008,3100
Avro9,930010,0000
Sterlin11,390011,5900
Anadolu Ajansı
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