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Troya Müzesi, Avrupa'da yılın müzesi özel ödülünü kazandı

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük: "Bu her şeyden önce Troya Müzesinin ödülü değil sadece, bu Türk müzeciliğinin hak ettiği ödül. Türk müzeciliğinin ödülünü Türkiye'ye Türk müzeciliğine kazandırma konusunda vesile olduk. Pandemi döneminde burada bir avuç arkadaşımızla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu ödülde her birinin alın teri var. Onların emekleri çok fazla. Bu ödül onların"
 07 Mayıs 2021 13:02
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Troya Müzesi, Avrupa'da yılın müzesi özel ödülünü kazandı

"2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"nün sahibi olan Troya Müzesinin personeli alkışlarla karşılandı.

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, dün açıklanan ödül takdiminin ardından erken saatlerde müzeye gelip kuruluşundan itibaren bütün çalışmalarda yer alan personel için farklı bir karşılama hazırladı.

Personel servisinden inip müzenin girişine gelen çalışanlar, Gölcük'ün merkezi anons sisteminden yaptığı konuşmayı duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Müzenin elde ettiği bu başarının tüm personele ait olduğunu belirten Müdür Rıdvan Gölcük, çalışanlara teşekkür edip onları mesailerinin başlangıcında alkışlarla karşıladı.

Tek tek isimleri okunup teşekkür edilen "2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"nün sahibi olan Troya Müzesinin personeli daha sonra görevli oldukları birimlerde mesaiye başladı.

Gölcük, AA muhabirine, ödül sürecine giden yol hakkında bilgi verdi.

2019'da Avrupa Yılın Müzesi ödülü için bir başvurularının bulunduğunu anlatan Rıdvan Gölcük şöyle devam etti:

"Kısa bir süre sonra başvuru kabul edildi. Çünkü Troya Müzesi aslında hiç de beklenmedik şekilde de açıldıktan kısa bir süre sonra, sihirli bir bebek gibi süratle büyümeye başladı. Dünyada çok süratle fark edildi. The European Museum of the Year Award (EMYA) kısa bir süre sonra dedi ki 'Başvurunuz kabul oldu'. 2019'un 5 Aralık günü bizim finale kaldığımızı duyurmuştunuz. Troya Müzesi finale kalmıştı. 2020'nin 29 Nisanıyla 2 Mayıs tarihleri arasından Cardiff'te olacaktık ve final töreni yapılacaktı. Fakat bir sürpriz çıktı ortaya, hiç planlanmayan bir şey pandemi. Halbuki o güne kadar çok umutluyduk. Gelen haberler çok güzeldi. Pandemi geldi. İptal oldu. Önce haziran ayına iptal edildi. Sonra derin sessizlikler ve yılın sonunda derken 2021 yılının 6 Mayıs'ında finalin yapılacağı duyuruldu."

Dün töreni izlerken 2020 Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülünü Troya Müzesinin aldığını öğrendiklerini dile getiren Gölcük, şöyle devam etti:

"Bu müthiş bir duygu. Tarif etmesi çok güç. Çünkü burada verdiğimiz mücadele kolay bir mücadele değil. Hele içinde bulunduğumuz dönemde bu mücadele hiç kolay bir mücadele değil. Çok mutluyuz. Bu her şeyden önce Troya Müzesinin ödülü değil sadece, bu Türk müzeciliğinin hak ettiği ödül. Türk müzeciliğinin ödülünü Türkiye'ye Türk müzeciliğine kazandırma konusunda vesile olduk. Pandemi döneminde burada bir avuç arkadaşımızla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu ödülde her birinin alın teri var. Onların emekleri çok fazla. Bu ödül onların. Bu ödülün sahibi çok. Bu ödülün sahibi sadece Troya Müzesi değil. Çok şükür ülkemiz yıllar sonra çünkü 1997 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi böyle bir ödül almıştı. Neredeyse 25 yıldır kamu müzeleri bu ödülü alamamıştı. Çeyrek asır sonra bunu Troya Müzesi başardı. Ülkemize müzeciliğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Rıdvan Gölcük, hedeflerinin Troya Müzesine yeni başarılar ve yeni ödüller kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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