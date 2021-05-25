1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Süveyş Kanalı'nda Ever Given krizi bitmiyor

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Üsame Rebi, yaptığı kazayla Süveyş Kanalı'nı tıkayan The Ever Given gemisinin yol açtığı zararın karşılanması için talep ettikleri tazminat miktarını 550 milyon dolara indirdiklerini açıkladı.
 25 Mayıs 2021 20:55
+Aa- Yazdır
Süveyş Kanalı'nda Ever Given krizi bitmiyor

Süveyş Kanal İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Rebi, Mısır'ın İsmailiye kentinde Panama Deniz Heyetinden yetkililerle bir araya geldi.

Rebi, idaresinin, kurtarma çalışmalarında tam bir sorumluluk içinde hareket ettiğini, profesyonel yaklaşımlarının bir felaket yaşanmasına engel olduğunu belirtti.

Ever Given gemisinin, geçiş öncesinde hassas yanıcı madde taşıdığı bilgisini vermediğini kaydeden Rebi, "Bir kişi hayatını kaybetti, ağır kurtarma araçlarından biri battı, Kanal'ın tıkanmasından dolayı 48 gemi rotasını değiştirdi, 15 çekici gemi, birçok dalgıç ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları oldu." bilgisini paylaştı.

Konunun yargıda olduğunu hatırlatan Rebi, ancak gemi sahibi şirketle müzakerelerin sürdüğünü vurguladı.

Rebi, görüşmelerde, zararın karşılanması için talep edilen tazminat bedelini 550 milyon dolara indirdiklerini dile getirdi.

Mısır mahkemesinde açılan davada, Süveyş Kanal İdaresi, zararın tazmini için şirketten 916 milyon dolar talep etmişti.

- Kaza nedeniyle deniz trafiği durmuştu

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Bu süreçte Mısır'ın, günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İngiltere'de Covid-19'un yeni türü: 'Üçlü mutasyon"
25 Mayıs 2021 21:01		 İsrail'in yanlışlıkla kendi İHA'sını düşürdüğü ortaya çıktı
25 Mayıs 2021 17:16
Rusya'da Google'a 4 milyon ruble ceza
25 Mayıs 2021 16:40		 Kovid-19'da ömür boyu antikor umudu
25 Mayıs 2021 12:45
İsrail istihbarat servisi Mossad'ın yeni başkanı belli oldu
24 Mayıs 2021 21:19		 Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu
24 Mayıs 2021 20:25
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi
24 Mayıs 2021 19:39		 Koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı
24 Mayıs 2021 14:21
DSÖ, salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısını açıkladı
24 Mayıs 2021 12:55		 Suudi Arabistan'dan beklenen Hac açıklaması geldi
24 Mayıs 2021 07:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:08 - Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler taşınıyor21:02 - 'Adnan Oktar Batman'a sevk edildi' iddiası yalanlandı21:01 - İngiltere'de Covid-19'un yeni türü: 'Üçlü mutasyon"20:59 - Türkiye'den Hindistan'a tıbbi yardım desteği20:55 - Süveyş Kanalı'nda Ever Given krizi bitmiyor20:52 - Antalya'da drift yapan sürücüye 9 bin 398 lira ceza
20:33 - Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz20:22 - İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı19:52 - Gökbey Helikopteri limitleri zorluyor19:50 - Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası Türkiye tatilini iptal etmedi19:46 - Uygulanan aşı miktarı 28 milyon 233 bin 774'e ulaştı19:44 - 5 yıldızlı otel konforundaki öğretmenevi hizmete başladı
19:38 - Vaka sayısı tekrar 10 bin sınırına yükseldi19:34 - Sıfır Atık Projesi sayesinde solucan gübresi üretmeye başladı19:32 - Besici, devlet desteğiyle sürüsünü 8 kat büyüttü19:30 - Yunuslar, seremoniyle göreve geçiş yaptı19:24 - Fedakar öğretmenler 'özel öğrenciler' için toprağa dokundu
19:23 - Hükümlüler elektronik yöntemlerle mektup alıp gönderebilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak
Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi
Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
Korona olan 8'inci sınıf öğrencisi literatüre girecek
3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
Vatandaşla dalga geçen personelin işine son verildi
26 ilin Başsavcısı değişti
İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu
Sağlık Bakanlığı'dan BioNTech kararı!
Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 4
dünyadaki aktif yanardağlar 1
mikrofiber temizlik bezi 2
müdavimi olunan kafe'nin sahibiyle yan kafe'den göz göze gelmek 1
Bugün olanlar 2
sözlüğe küsmek olmaz 1
kireç çözücüye karbonat dökmek 2
Tersi ve Yüzü 1
Lama mısınız 1
sabahın körü 2
SON İLANLAR
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans ilanı
Didim Polisevi 7 geçici işçi alacak
Yazıcı Sulama Birliği işçi alacak
Çanakkale İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alacak
Isparta Çakırsaraylar Belediyesi 10 geçici işçi alacak
Et ve Süt Kurumu 5 işçi alacak
Antalya Muratpaşa Belediyesi 43 geçici işçi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam