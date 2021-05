Süveyş Kanalı'nda Ever Given krizi bitmiyor

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Üsame Rebi, yaptığı kazayla Süveyş Kanalı'nı tıkayan The Ever Given gemisinin yol açtığı zararın karşılanması için talep ettikleri tazminat miktarını 550 milyon dolara indirdiklerini açıkladı.

